Este martes, Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, conversó con Noticias Express de CNN Chile sobre el flujo de información oficial respecto a la administración de vacunas COVID-19 en su comuna.

El jefe comunal calificó como un “problema estructural en el proceso de vacunación” la desorganización entre las partes, que hoy tuvo agotadas las 900 dosis de Pfizer en Plaza de los Toros y el Polideportivo Martín Vargas, porque “no satisfacen la enorme demanda que tenemos en la comuna”.

Vodanovic afirmó que “uno puede entender que, muchas veces, no estén todas las vacunas que la gente demanda, pero a lo que nosotros nos cuesta todavía entender y hemos manifestado al ministro en reiteradas ocasiones, es que, por favor, nos puedan comunicar de forma oportuna cuántas dosis vamos a disponer”.

Además, la autoridad señaló que las dosis que dispondrá el municipio para la ciudadanía le son informadas el día anterior; sin embargo, muchas veces, ese número tampoco se cumple: “Por ejemplo, el día de ayer nos prometieron 300 dosis de Sinovac y sólo llegaron 100, entonces, recién podemos organizar en la noche logísticamente el proceso, hacer la bajada de información a la ciudadanía; lo que, evidentemente, dificulta una buena organización”.

Apuntando directamente al ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó también que las personas suelen obedecer al anuncio de que hay vacunas Pfizer o Sinovac disponibles y acuden en masa a los centros de vacunación dispuestos a nivel local: “nosotros tenemos números muy agotados. No tenemos vacunas para todo el mundo, y la información sobre quién puede vacunarse tampoco es tan clara”.

De la misma forma, hizo un llamado a organizar el proceso de mejor manera. “Si a nosotros nos pudieran decir el lunes la cantidad de vacunas con las que vamos a contar, nos permite organizar mucho mejor logísticamente la distribución de estas en los distintos puntos, y también hacer una bajada de información clara a la ciudadanía, para no jugar con sus expectativas y evitar la molestia legítima que sienten al llegar a los centros y no encontrar las vacunas que están buscando”.

Medida excepcional

Durante la jornada, el municipio tuvo que tomar una medida excepcional: solicitar un permiso para vacunar a quienes se encontraban a las afueras de uno de los vacunatorios dispuestos en Maipú.

En palabras del alcalde, se trataba de personas que acudieron en búsqueda de una segunda dosis de Pfizer, pero se hallaban fuera de las fechas que les correspondían de manera oficial (28 de junio y 4 julio). “Esas personas llegaron muy molestas, porque dijeron ‘yo tengo mi primera dosis de Pfizer, he estado intentado buscar la segunda, no la he podido conseguir, vengo para acá y ya me dicen que estoy fuera de fecha’, contó.

Aclaró que “lo que nosotros les explicábamos es que nosotros no organizamos el proceso de vacunación. No es decisión mía como alcalde quién puede o no vacunarse, hay calendarios que bajan desde el ministerio y nuestro deber es cumplir esa norma sanitaria, porque hay un proceso que está siendo organizado por una directriz que nosotros tenemos que seguir”.

Tras hacerle saber al Ministerio de Salud los acontecimientos, se pidió la autorización de manera oficial para completar el esquema de vacunación con segundas dosis a quienes estaban cerca de sus fechas originalmente dictaminadas: “eso nos permitió, también, darle un mayor cauce al proceso de vacunación“.

Ante la pregunta de cuántas dosis estarán a disposición de Maipú para mañana, respondió: “no tengo idea. Nadie de nuestro equipo de salud todavía sabe cuántas dosis van a haber mañana. Seguramente nos van a informar ahora a eso de las cinco, seis o siete de la tarde recién cuántas dosis vamos a tener el día de mañana, y yo tampoco tengo certeza que el número que se me informe hoy sea el que se va a cumplir o el que me va a llegar mañana”.

Puso como ejemplo el flujo de información de la jornada anterior. “Ayer se nos prometieron 300 Sinovac. Yo comunico a la ciudadanía y organizo el proceso contabilizando 300 dosis, y hoy en la mañana me llegan 100. Entonces, evidentemente eso va a traer ciertos problemas logísticos y de expectativa en la ciudadanía”.

Por último, hizo hincapié en que comprende que el proceso “es complejo” y no se cuente con libre disposición de suministros. “Uno, en general, felicita el proceso de vacunación que hemos tenido como país. Lo que no puedo entender es que los flujos de información sean tan tardíos y poco transparentes. Yo creo que aquí tenemos que esclarecer la situación, comunicar de forma clara a la ciudadanía cuántas vacunas tenemos, quiénes se van a poder vacunar. Poder entregar una información, al menos, a siete días plazo, para que las personas se organicen y de esa manera, evitar los problemas que hoy estamos enfrentando”.

