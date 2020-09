El mismo día en que se cumplían los tres meses desde su salida del cargo, parlamentarios de oposición presentaron la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a raíz de supuestas vulneraciones a derechos y principios en el manejo de la pandemia.

“Mañalich vulneró gravemente derechos constitucionales, establecidos en la Constitución y también en las leyes”, dijo el diputado Tomás Hirsch (PH), uno de los firmantes de la acusación. “Primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de miles de personas en el país. Decimos que se infringió el número uno del artículo 19 de la Constitución”.

En este caso, son considerados hechos de la causa la aplicación de cuarentenas dinámicas, medida adoptada por la administración de Mañalich y que en junio defendía, asegurando que había sido aplicada “por la mayoría de los países del mundo”.

Lee también: Paris y acusación contra Mañalich: “Quiero hacer una defensa cerrada de lo que hizo el ex ministro”

“Se le dijo permanentemente al ministro, no nosotros, sino los organismos especializados, el Colegio Médico, instituciones académicas, universidades, experiencia internacional, que no era una medida efectiva para controlar la expansión del virus. Se insistió en este experimento tan raro que supone que el virus no cruza la calle, cuando se requería cuarentenas por ciudades“, afirma Hirsch.

Junto a ello, se pone en cuestionamiento la creación de protocolos y de apuntar a la inmunidad de rebaño, donde se esperaba que la mayor cantidad de personas se contagiaran pero poco a poco.

Publicación de cifras

“Se puso toda la energía en la ventilación mecánica y las unidades críticas, que está bien que haya que hacerlo además. Se tenía que hacer eso, pero hay una serie de elementos que fueron tremendamente dañinos. Estos van acompañados en el segundo capítulo, que tiene que ver con la desinformación o la mala información que se fue entregando desde el ministro de Salud“, dijo el diputado sobre la segunda parte de la acusación.

En esta, se apunta a las supuestas vulneraciones a principios de probidad y publicidad vinculados a una serie de hechos, actos o afirmaciones de la ex autoridad sanitaria.

“El que estábamos en una meseta, que estaba controlando la trazabilidad, que teníamos el retorno seguro. Una serie de señales que finalmente aumentaron el daño en las familias chilenas“, aseguró el parlamentario.

Finalmente, señaló que espera que en la sala se cuente con el respaldo para que la acusación constitucional siga su curso.

Lee también: Intendente del Biobío: “El mejor regalo que le podemos hacer a Chile en el 18 es fondearse en su casa”