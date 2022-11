El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, respondió a la crítica realizada por la Asociación de AFP al anuncio del presidente Gabriel Boric sobre el proyecto de reforma de pensiones. Los principales ejes de la iniciativa son el fin de las AFP y la creación de un sistema mixto.

“A mí me sorprende un poco esta crítica donde no hay ninguna referencia a la necesidad de aumentar las pensiones“, dijo el subsecretario en entrevista con CNN AM.

La declaración de la Asociación de AFP indica que “las personas han sido claras en señalar que desean mantener la libertad de elección y la capitalización individual para la nueva cotización, porque entienden que ese 6% le pertenece”. Contestando a lo anterior, Larraín manifestó que “si el puto central es que la plata vaya a la cuenta individual, que el aporte del empleador vaya a la cuenta individual, eso significa que el mejoramiento de las pensiones va a tener que seguir esperando 30 o 40 años“.

“Esta reforma no está hecha en función de los intereses de las AFP ni de ningún sector en particular. Está hecha con el propósito de mejorar las pensiones en forma material de los actuales y futuros jubilados“, agregó.

Desaparecen las AFP

En su discurso, el presidente Boric afirmó que “las AFP en esta reforma se terminan” y detalló que “existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y, además, existirá una alternativa pública”.

Profundizando en dicho punto, el subsecretario de Previsión Social dijo en CNN Chile que “las AFP se terminan y eso no significa que los privados no puedan seguir participando, porque seguirán funcionando sobre la base de su rol como inversionistas. Al rentabilizar los fondos es donde los privados pueden agregar valor y pueden ser funcionales a los objetivos de la seguridad social”.

Asimismo, mencionó que “nosotros recogemos recomendaciones internacionales que apuntan a la necesidad de que las actividades de administración, de atención de público y gestión de cuentas, pasen a estar a cargo de una entidad pública, que pasa a ser un IPS autónomo y fortalecido”.

Sistema mixto

El subsecretario también explicó qué significa la creación de un sistema mixto: “El sistema mixto se construye a partir de la creación de un nuevo pilar contributivo de ahorro colectivo, financiado con el 6% de aporte del empleador, por una parte, que combina, por lo tanto, la capitalización individual con un pilar contributivo solidario. Y, por otra parte, un sistema mixto se construye a partir de la participación de agentes públicos y privados para que las personas puedan elegir quién les va a administrar el aporte del trabajador”.

De acuerdo a la autoridad, el 83% de los países de la OCDE tienen sistemas de estas características.