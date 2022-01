Hace algunos días, el Gobierno se reunió con la Mesa Directiva de la Convención Constitucional (CC) para “limar las asperezas” luego de ciertas discrepancias relacionadas con el costo de la Consulta Indígena.

La Mesa Directiva informó que el presupuesto estimado para la realización del sondeo es de $2.400 millones. “La Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena ha elaborado un programa y una metodología para la ejecución de la consulta”, explicó la convencional Rosa Catrileo.

Lee también: Gobierno responde a la Convención sobre consulta indígena: “El monto excede con creces la disponibilidad presupuestaria”

La abogada mapuche detalló a CNN Chile que la CC se encuentra en la etapa de entrega de información “para luego comenzar con la deliberación”. “La consulta indígena no la realizan los representantes de escaños reservados (…), sino que es una obligación de la Convención en su totalidad”, recalcó.

Catrileo sostuvo que se están realizando las gestiones para poder materializar la consulta. “Estamos buscando el financiamiento y activando los convenios que tiene la CC con universidades, gobernaciones regionales, municipalidades y otros entes del Estado que han estado dispuestos a colaborar”.

Respecto a cuándo será la consulta, la constituyente afirmó que “estará todo el verano y en marzo seguramente vamos a tener ya los insumos para la sistematización de ellos, con el fin de poder elaborar el catálogo de derechos que como comisión tenemos la obligación de entregar luego el pleno”.

El futuro de la plurinacionalidad

El pasado jueves, con 19 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral de la CC aprobó en general una norma que establece a Chile como un Estado plurinacional e intercultural.

“Es una propuesta que estamos promoviendo los representantes de pueblos originarios, pero también con distintas colectividades, en torno a que el Estado se reconozca diverso en sus orígenes y también en su composición, ya que hay distintos pueblos y naciones que somos preexistentes”, dijo Catrileo.

Lee también: Senador Girardi y futuro sistema político: “Unicameral o bicameral tiene que ser un sistema plástico, que se adapte”

La abogada recalcó que la declaración de plurinacionalidad “no es un mero simbolismo”. “Trae algunas consecuencias porque va de la mano del reconocimiento de la libre determinación de los pueblos indígenas (…) Este derecho es el fundamento de todos los demás derechos colectivos que los pueblos indígenas reivindicamos”.

“Es una propuesta que, en lo personal, me dediqué a elaborar teniendo en consideración las propuestas de otras colectividades. El patrocinio de la norma aprobada no es solamente de escaños reservados, sino que también de representantes de distintos colectivos. Por lo tanto, yo espero que no tenga tantos ajustes y recortes”, cerró.