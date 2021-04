La Comisión Chilena de Derechos Humanos, junto al ex juez Baltasar Garzón, acusaron ante la Corte Penal Internacional al presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad en el contexto del estallido social.

El director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, Rodrigo Lledó, detalló en entrevista con CNN Chile el trasfondo del recurso ingresado el jueves y aseguró que el mandatario “alentó las violaciones a los DD.HH”.

“La imputación en contra de Sebastián Piñera es precisamente que él ha permitido que estos hechos ocurran y que pudiendo tomar medidas para evitar que estas cosas ocurrieran, no lo hizo. Miró para otro lado. Incluso más, alentó las violaciones a los DD.HH.”, dijo a Noticias Express.

Un momento de inflexión ocurrió cuando el ex general de Carabineros, Mario Rozas, dijo a los funcionarios de la institución que les entregaba todo “el apoyo y respaldo” y que “a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer”.

Según el director de la fundación, “ese mensaje es criminal, ese mensaje configura la responsabilidad penal por el mando, que es una responsabilidad que viene desde 1945”. El presidente Piñera, “teniendo esas declaraciones hechas en la prensa, esos alientos para que los carabineros siguieran cometiendo violaciones a los DD.HH., no dice nada, no hace nada“.

Lee también: Sentencia del TC sobre tercer retiro dice que se “intenta revestir de constitucionalidad” un conflicto político

Esto configuraría una falta por parte del jefe Estado, puesto que “un presidente de un país que realmente quiere proteger los DD.HH., lo que tiene que hacer es inmediatamente dar de baja a una persona que alienta a sus tropas a cometer violaciones a los DD.HH“.



Ex juez Baltasar Garzón siendo escoltado por manifestantes cuando un carro lanza aguas los dispersaba en una protesta en enero de 2020.

“La justicia chilena ha tenido la oportunidad de actuar”

La Fundación Internacional Baltasar Garzón viene trabajando en este recurso en conjunto con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ), desde comienzos de 2020.

“Desde esa época lo venimos trabajando y buscamos el mejor momento de hacerlo. Le dimos también tiempo a la justicia chilena para que actuara, pero finalmente hemos decidido presentarlo en esta oportunidad porque vemos que la justicia chilena ha archivado cerca del 55% de las causas de violaciones a los DD.HH.”, afirmó Lledó.

El director sostuvo que “la justicia chilena ha tenido la oportunidad de actuar, ha tenido dificultades para actuar y con esta iniciativa nosotros esperamos dos cosas: o bien que ahora decididamente actúe, y si no, pues tendrá que actuar la justicia internacional. Lo que no puede ocurrir es que exista impunidad. Estamos en otra época, estamos en el siglo XXI y estas imágenes, estos hechos gravísimos que ocurrieron en Chile, ya no son tolerables por la comunidad internacional”.

Lee también: Diálogo entre pdte. Piñera y mesas del Congreso concluye con “agenda de mínimos comunes” de “cara a la ciudadanía”

Ahora la Corte tendrá que estudiar los antecedentes y decidir si abre un examen preliminar. “Si encuentra que hay méritos suficientes, entonces pedirá antecedentes al Estado de Chile para que le informe sobre esta situación”, explicó Lledó.

Él cree que se reúnen los requisitos para que se califique como “un ataque generalizado y sistemático”.