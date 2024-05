El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, descartó que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) haya sido desbaratada tras la sentencia de 23 años de cárcel que la justicia dictó para el líder del grupo, Héctor Llaitul.

¿Qué pasó?

Este martes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Temuco decretó 23 años de cárcel contra el comunero mapuche por distintos delitos que contemplan, entre otros, actos que afectaron la seguridad del Estado.

La justicia indicó que la sentencia deberá ser cumplida de manera efectiva sin sustitución. En total, la condena suma tres penas que incluyen cinco años por hurto de madera, 15 años por Ley de Seguridad del Estado y tres años por atentado contra la autoridad. A ello se suma una multa de 15 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, cerca de $980.000.

De todos modos, a la condena se le deben disminuir los casi dos años que Llaitul ha estado en prisión preventiva.

Los delitos por los que la justicia condenó a Héctor Llaitul a 23 años de cárcel

Reacción de la Fiscalía

Al término de la audiencia, el fiscal Roberto Garrido conversó con CNN Chile sobre el proceso, valorando la sentencia de cárcel que le fue dictada a Héctor Llaitul.

Bajo ese punto, se le consultó si, a su juicio, se puede hablar de que la CAM esté siendo desbaratada con la condena para el comunero mapuche. “Yo no me atrevería a hacer una afirmación en ese sentido. Creo que esta es una orgánica que opera hace mucho tiempo, que tiene personas que simpatizan con ella y que, obviamente, van a estar dispuestos a seguir operando en la zona, que no renuncian a la vía violenta y a la declaración de guerra como una forma de acción”, respondió.

Al respecto, Garrido comentó que los únicos beneficiados con esta violencia son los integrantes de organizaciones de este tipo, por lo tanto, “como han labrado una forma de subsistencia a través de los delitos que cometen, es probable que continúen en la misma senda y por eso nuestro desafío es reorganizarnos también, estar muy atento a la forma y a los mercados delictuales que pretendan abordar para poder perseguirlos y obtener sentencias como la que acabamos de conocer el día de hoy”.

Finalmente, le preguntó al persecutor si este proceso reveló nuevas aristas de investigación.

“Hay una serie de antecedentes que se recopilaron en esta indagatoria y que han permitido realizar otras, donde trabajamos muy coordinadamente también con otras fiscalías regionales de la Macrozona Sur, y esperamos que esas mismas diligencias e investigaciones puedan dar prontamente también resultados en términos de imputaciones y de condenas”, contestó.