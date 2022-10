José Ignacio Aravena, propietario de Red Pub, fue sancionado por casi 7 millones de pesos luego de borrar grafitis que tenía en su fachada, la cual es inmueble nacional.

Fernando Bórquez, vocero de Red Pub, conversó con CNN Chile y sostuvo que “aquí no se aplicó criterio“. “Lo que se ha intentado hacer es embellecer el entorno, no se ha incurrido en ninguna falta grave, no amerita aplicar una sanción de esta magnitud”, aseguró.

El hombre, aun así, señaló que “no contábamos con el permiso que da la municipalidad, pero el permiso está solicitado hace dos años y aún no se otorga. Parece que el municipio quiere que muramos esperando para que ellos hagan su trabajo”.

Lee también: Clausuran Club Matta por vinculación a delitos como uso de armas de fuego y venta de drogas

En esa línea, apuntó a la crisis económica que detonó tanto el estallido social como la pandemia del COVID-19: “El centro de Santiago está en total abandono, muchos locales están cerrando y está lleno de comercio ambulante. Nosotros pintamos diariamente porque estamos cerca de la zona cero y día a día somos vandalizados. Antes de que empiece a circular gente, viene un equipo y lo pinta con el propósito de que el barrio se va bonito y que la gente venga con tranquilidad, porque el rayado da una sensación de inseguridad”.

“Lo que es necesario para mantener un barrio atractivo, para que la gente quiera venir, es un foco turístico bonito que sea importante para la capital. No permitir que se pinte, y sancionarnos, va en contra de todo el discurso municipal de querer apoyar al comercio“, añadió.

Lee también: Barrio Yungay es elegido entre “los más cool” del mundo: Así es el itinerario recomendado por Revista Time Out

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) otorgó las siguientes autorizaciones:

“Las intervenciones autorizadas consistían en la remodelación del local existente, incorporando algunas adecuaciones interiores, modificación de letreros, reposición de la cubierta de terraza, habilitación de nueva terraza en el tercer nivel y cambio de color de fachada, entre otras”.

“El repintado que hicieron los propietarios, en los mismos colores autorizados, no requiere permiso previo del CMN”.

En esa línea, Bórquez señaló que “aquí hay una dualidad de competencias y hay falta de criterio de la autoridad municipal, porque se deberían alentar acciones como estas, no pasar multas”.

Finalmente, expresó que “la burocracia municipal y estatal entorpece el crecimiento y el desarrollo de muchos emprendimientos”.