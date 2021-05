Un estudio de la Agencia Nacional de Educación reveló que durante 2020 los estudiantes no alcanzaron a obtener el 60% de los aprendizajes necesarios. El análisis también dio cuenta de consecuencias emocionales que ha generado la suspensión de clases presenciales debido a la pandemia.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijo que el Gobierno ya preveía estos resultados, pero destacó que dentro de esta mala noticia hay un “lado positivo, y es que hay un espacio para recuperar y ahí es donde deben estar y han estado todos los esfuerzos”.

Para ello, el titular del Mineduc hizo hincapié en la necesidad de retomar las clases presenciales en comunas en Fase 2 en adelante: “la presencialidad es fundamental para poder acelerar este proceso de recuperación. Los países desarrollados hace tiempo entendieron que ese era el camino y generaron claros espacios de apertura de sus establecimientos. Chile no ha sido la excepción”.

Sin embargo, lamentó que existe una “disparidad” entre los distintos tipos de establecimientos en comunas que ya se encuentran en transición: “los colegios particular pagados en su gran mayoría están funcionando en esas comunas, lo mismo con los colegios particular subvencionados, lo mismo con los que dependen de servicios locales de educación; pero los que dependen de los municipios, lamentablemente no están al mismo ritmo de apertura, en circunstancias que las condiciones para abrir son exactamente las mismas”.

De acuerdo al ministro, “hay elementos políticos que hacen que los alcaldes tengan otros elementos de juicio en su ecuación. Yo creo que esos elementos políticos, ya pasadas las elecciones, debiesen darse por despejados, y creo que es muy importante también que el empuje que están mostrando los apoderados al pedir que los colegios se abran, los alcaldes lo empiecen a notar”.

“A mí me impresiona la cierta desconexión que han tenido algunos alcaldes con las necesidades de sus familias, las familias necesitan los colegios abiertos”, agregó.

Por eso, hizo un emplazamiento a que “los alcaldes estén a la altura del desafío”.