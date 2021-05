El Ministerio de Educación (Mineduc) entregó los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) desarrollada por la Agencia de Calidad de la Educación entre marzo y abril del presente año en 7 mil colegios del país.

El diagnóstico se centró en tres ejes: evaluar contenidos de lenguaje y matemáticas (realizados entre segundo básico y tercero medio) y un cuestionario socioemocional (realizado desde primero básico a cuarto medio).

Entre sexto básico a cuarto medio los estudiantes no alcanzaron el 60% de los contenidos necesarios en lenguaje y no superaron el 47% en matemática. En tanto, en segundo medio los estudiantes aprendieron sólo un 27% de su materia.

Respecto al cuestionario socioemocional, 70% de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) reconoció tener dificultades para expresar sus emociones.

Asimismo, 9 de cada 10 jóvenes de 3° y 4° medio señalaron que el periodo al que no asistieron al colegio “los afectó negativamente en su aprendizaje”. El 45% de los NNA en situación de alta vulnerabilidad indicaron que les gustaría que los profesores les preguntaran cómo ha sido estar lejos del colegio.

El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Daniel Rodríguez, dijo que “los resultados son preocupantemente bajos a partir de sexto básico. Si uno considerara el 60% como aprobación o una nota, esto no está hecho así pero es una manera de explicarlo, uno podría considerar que sólo hasta sexto básico los alumnos debieron haber sido promovidos el año anterior. Y séptimo, octavo, primero, segundo y tercero medio no tienen el nivel de aprendizaje que se esperaba para pasar de curso el año anterior. Esto es tremendamente grave”.

“Aquí se refleja un drama aún más grande que es conocido, pero no por eso menos preocupante, que es la enorme brecha entre escuelas de alta vulnerabilidad y los de baja vulnerabilidad. El panorama no es positivo para las colegios de baja vulnerabilidad, con recursos (…). Si vemos la brecha e hiciéramos el ejercicio de convertir a nota estos porcentajes los colegios vulnerables tuvieron nota 3,2 y los no vulnerables 4,2″, explicó el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, calificó la situación como “crítica (…) tenemos un terremoto educativo y las replicas de ese terremoto pueden repetirse por mucho tiempo si no asumimos, de una vez por todas, que debemos enfrentar en conjunto, con una visión única de país, esta realidad”.

En la misma línea, instó a que las comunas que no se encuentran en Fase 1 del Plan Paso a Paso, es decir en cuarentena, “las clases deben recuperarse a la brevedad”.

“El sector educativo tiene que ser un lugar que nos una, donde tenemos un propósito común, que es evitar que estos resultados, muy duros que hemos visto hoy, se transformen en permanentes y por esa vía tengamos que lamentar las consecuencias para nuestros niños y jóvenes en el futuro”, finalizó.

Simce

Las autoridades fueron consultadas por la implementación del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), debido a que fue suspendido en 2020 por las condiciones sanitarias de la pandemia del COVID-19.

Daniel Rodríguez apuntó a que “nunca antes había sido tan necesario aplicar el Simce, porque nunca antes habíamos visto una perturbación de este volumen que nos pusiera una incógnita tan grande respecto a cómo están nuestros estudiantes”.

Aún así, reconoció que “las condiciones sanitarias son las que mandan”.