Momentos de expectación se viven al interior de la Convención Constitucional (CC) luego de que Rodrigo Rojas Vade anunciara que retomará sus funciones como constituyente.

“Con esta noticia, casi la totalidad de la Convención nos agarramos la cabeza creyendo que era broma y, acto seguido, cuando pasó de ser broma a ser constatado incluso por la mesa directiva, se convirtió en tragedia”, dijo el convencional Patricio Fernández.

En entrevista con CNN Chile, el miembro del Colectivo Socialista detalló que al interior del órgano redactor hay un consenso “respecto del daño que le hace a la imagen de la Convención la presencia de Rojas Vade, ya que es alguien que le faltó a la fe pública y traicionó a sus votantes”.

“Va a ayudar a aquella idea de imagen de circo, de cosa poco seria y ante lo cual, para máxima desesperación de los convencionales, podemos hacer muy poco. No tenemos herramientas para responder y por eso es la demanda tan urgente al Parlamento para que lo solucione e impida su participación”, agregó.

Respecto a los motivos de su regreso, Fernández sostuvo que no suscribe teorías conspirativas. Sin embargo, reconoció que “cuesta imaginar una intención distinta que dañar a la Convención y si no se da cuenta habría que sentarlo para explicarle muy bien cómo su regreso lo único que hace es dañar el prestigio de esta Convención en un momento en que no le sobra”.

El convencional no cree que el regreso de Rojas Vade influya en el debate al interior de la CC, ya que “es difícil que una voz como la suya encuentre ecos y se vuelva influyente, salvo en un grupo muy pequeño de quienes serán sus amistades más cercanas. En las votaciones, él es uno de 155, aunque un voto puede en una determinada votación causar desequilibrio”.

En el Congreso se está tramitando desde hace meses una ley que podría permitir la salida de Rojas Vade del órgano redactor. “Es como una pesadilla. Por supuesto que esperaría celeridad y que esto se resolviera a la brevedad por la vía que sea y la única que conocemos de manera explícita, de momento, es el Parlamento”, dijo Fernández.

Según el convencional, el Senado “no está en un idilio con la Convención, ya que, de momento, la Comisión de Sistema Político está negociando una solución que hace unas semanas se llamaba unicameralismo y que a estas alturas del partido ya vamos en un bicameralismo asimétrico con un Senado que no se llamará Senado”.

“Todo esto sabemos ha detonado todo tipo de reacciones, unas me imagino que bien honestas, rigurosas y atentas a lo que es el funcionamiento de un buen sistema político y otras que parecen haber saltado cuidando de sus trabajos y sus propios espacios de poder (…) Quiero creer que, en una discusión como esta, el Senado no va a estar cobrando, haciendo negocios y jugando con una institución como la Convención”, concluyó.