El senador de Renovación Nacional (RN) Manuel José Ossandón dijo que los parlamentarios oficialistas que criticaron la advertencia que hizo el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, “como están en campaña, son capaces de aprobar cualquier cosa”

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la autoridad respaldó la actitud del ex ministro y señaló que un eventual cuarto retiro de los fondos previsionales de las AFP “es engañar a la gente”.

¿Qué dijo Ossandón?

“El primero, el segundo, fueron un éxito porque no había ayuda estatal y porque reactivó la economía y porque la gente sintió tranquilidad, si la gente no quiere salir a pedir limosna. Pero hoy día, que no hemos sido capaz ni el Gobierno, ni el Parlamento, de ponerse de acuerdo en una reforma verdadera y que diga ‘para allá van las pensiones’, sacar un cuarto retiro es engañar a la gente”, sostuvo el senador.

Bajo ese punto, el parlamentario oficialista argumentó que el proyecto, “primero, no le va a llegar a los más pobres y, segundo, nos va a dejar a todos igual. O sea, todos sin ahorros, todos sin pensiones, así de claro. Una persona de clase media, acomodada, va a quedar sujeta a la Pensión Básica Solidaria”.

“Como están en campaña, son capaces de aprobar cualquier cosa”

Posteriormente, el senador de RN se refirió a la postura de Sichel de estar en desacuerdo con la eventual nueva extracción de fondos, comentando que “hoy tenemos un candidato que no apoya el cuarto retiro, pero tiene razones técnicas porque esto es pan para hoy día, hambre para mañana”.

“Tenemos IFE y tenemos que buscar fórmulas para no seguir financiando con los ahorros de los propios chilenos, que esto va a ser pobreza en el futuro”, añadió.

Ossandón también afirmó que “los parlamentarios de Chile Vamos que se sintieron un poquito heridos es porque ellos saben, y muchos hemos conversado, de que esto (el cuarto retiro) es muy malo para el futuro de la gente y que tampoco ayuda a la gente más vulnerable, pero como están en campaña, son capaces de aprobar cualquier cosa”.