El gobernador electo de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dijo que el Gobierno ha dado señales de “improvisación” y “negligencia” en la instalación de los gobernadores regionales, quienes deberán asumir sus cargos este miércoles 14 de julio.

El Gobierno retiró el decreto que les recortaba el presupuesto, sin embargo, aún continúa el descontento respecto a las oficinas de los intendentes, las que ahora pasarían a los delegados presidenciales. Esto dejaría a las nuevas autoridades regionales en espacios reducidos.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Orrego calificó como “un despropósito” por parte de Gobierno el haber recortado inicialmente el presupuesto: “una señal pésima para partir una relación que esperamos que mejor con el tiempo, y además una señal de bastante improvisación. Este es un Gobierno que tuvo tres años y medio para producir esta instalación”.

El actuar del Ejecutivo hace que para el gobernador de la RM sea “evidente que al Gobierno no le gustan estas nuevas autoridades”. En esa línea, acusó que La Moneda “una vez más desaprovecha la posibilidad de salir por arriba haciendo gestos magnánimos, por ejemplo, haberle entregado las oficinas de los intendentes a todos los gobernadores del país”.

“Yo soy una persona que puede trabajar en un metro cuadrado, así que no me voy a hacer problemas con la oficina, pero todo el mundo entiende el simbolismo que significa que la casa de la máxima autoridad regional no sea ocupada por quien fue elegido por la gente, sino que sea ocupada por un funcionario designado”, comentó.

A su juicio, “esto es como si después del golpe militar hubiéramos mandado al presidente de la República al Diego Portales y hubiéramos dejado al comandante en jefe del Ejército en La Moneda”.

“Ha sido tanta la improvisación, que eso sólo se explica por una negligencia gigantesca o por abierta mala voluntad. En cualquiera de los dos casos, es grave”, añadió.

De todas formas, dijo que espera empezar a gobernar mañana mismo y que “el Gobierno entienda que hay una nueva autoridad máxima de la región, que es el gobernador, y en vez de disputarle el espacio, colabore con ella para hacer la mejor tarea posible”.