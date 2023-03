El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió al caso de gripe aviar detectado en una planta industrial de Agrosuper y sostuvo que la enfermedad “llegó a la industria, pero bien contenida“.

En entrevista con CNN Chile, el secretario de Estado hizo un nuevo llamado a la calma. “Esta es la cuarta vez que tenemos influenza aviar, por lo que la industria tiene medidas de bioseguridad muy altas y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) monitorea”.

Valenzuela recalcó que “los protocolos son muy estrictos“. “Se produce un trabajo en tres kilómetros a la redonda del lugar donde hay un brote. Se revisa todo, fiscalizan los protocolos, se cierra cualquier intercambio desde los planteles infectados y también se monitorea la situación en otros siete kilómetros a la redonda”.

“Esto implica el informar con toda transparencia al mercado internacional (…) de que existe esta situación puntual. Hay acuerdos con Estados Unidos, Europa y otros países de que, tras demostrar que está contenido (el brote), se puede ir paulatinamente recuperando la capacidad exportadora”, agregó.

“Hay cero riesgo”

El ministro insistió en que “hay cero riesgo para el consumo humano de nuestras carnes blancas y huevos“. “Esta influenza se transmite en forma aérea y por las excreciones, por lo que no existe en el caso de la carne blanca que se comercializa ningún riesgo, así que tengan absoluta certeza de esta inocuidad”.

“Aseguro que acá no habrá una proliferación, puede haber otros focos, pero no habrá una proliferación nefasta“, dijo Valenzuela, quien instó a la población “a no manipular aves silvestres o domésticas” y a informar inmediatamente al SAG.