El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, defendió el planteamiento del presidente de la República sobre impulsar un nuevo proceso constituyente en caso de que gane el Rechazo en el plebiscito de salida. Los dichos del mandatario generaron críticas de quienes desde la izquierda acusan que sus afirmaciones podrían debilitar a la opción Apruebo.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el secretario de Estado respondió a dichos cuestionamientos afirmando que “hay personas muy negativas que solamente pueden mirar las cosas desde el peor ángulo”.

“Todas esas referencias, esos epítetos respecto a esta propuesta del presidente, yo creo que no fueron muy reflexivos, no se entiende que es parte de un bloque político más amplio y no se asume que el presidente de la República es el presidente de la República, y por lo tanto tiene la responsabilidad de ponerse en distintos escenarios”, agregó.

Por lo mismo, emplazó al oficialismo a “apoyar muy claramente la propuesta o el escenario que contempla el presidente de la República”.

Lee también: Ministra Jara tras dichos de Boric por nuevo proceso constituyente si gana el Rechazo: “Si no se aprueba, se abre otro camino”

Rebaja de quorum

En caso de ganar el Rechazo, lo cierto es que el 5 de septiembre -el día después del plebiscito- seguiría vigente la Constitución del ’80. Para hacer cambios a dicho texto, este martes se vota en el Senado la rebaja del quorum a 4/7. Y en la misma línea, el Partido Socialista (PS), en el que milita Montes, presentó un proyecto de reforma constitucional para eliminar todos los quorum supramayoritarios de la Constitución.

Sobre la primera iniciativa, el ministro señaló que “hoy, cuando estamos a punto de aprobar una nueva Constitución, aparece la propuesta de algunos que no les parece la nueva Constitución, de decir que facilitemos los cambios de la actual Constitución. Creo que es legítimo plantearlo, pero claramente eso no es para una nueva Constitución, eso es para reformar aspectos de la actual“.

“En el caso específico de los senadores socialistas”, agregó, “no tiene sentido que para cambiar la Constitución haya tantas barrera, porque incluso con los 4/7 significa que con la actual composición de la Cámara de Diputados y del Senado, los que hoy día intentan una nueva Constitución no van a ser mayoría; hay capacidad de bloquear eso por parte de la derecha”. Por ello, afirmó que cree que “es una buena dirección”.

Lee también: Claudio Castro y dictamen de Contraloría: “Las municipalidades tenemos el rol de promover información y participación”

Finalmente, Montes comentó lo planteado el lunes por el presidente Gabriel Boric, quien dijo que “quienes están por el Rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente”.

Al respecto, el ministro de Vivienda comentó: “Ante la ausencia de un triunfo del Apruebo -que creo que es altamente probable que ocurra-, el mandato que se dio en el plebiscito por cerca del 80% de los chilenos es una nueva Constitución; no es volver a lo que veníamos antes, que son pequeñas reformas parciales, pero la lógica general del país se mantendría como estaba”.