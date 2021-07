Opiniones divididas ha generado el nombramiento de Catalina Parot como la nueva secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional y quien llega a esta instancia tras la polémica por falta de condiciones técnicas para el inicio de las sesiones de la instancia.

En conversación con CNN Chile, el subsecretario de Segpres, Máximo Pavez sostuvo que “lo que pasa dentro de la Convención, el gobierno mantiene total y absoluta prescindencia, así que de esa parte del desorden yo no me gustaría ni me corresponde hacerme cargo”.

“Y respecto de lo otro, yo quisiera matizar. La verdad que lo del lunes fue muy desafortunado, lo dijo el ministro Bellolio, lo dijo el ministro Ossa, se lo dije yo a la mesa liderada por la presidenta Loncón, el vicepresidente Bassa, que pedíamos las excusas a nombre del gobierno y a través de ellos a todos los constituyentes por no haber podido sesionar como correspondía el día lunes”, dijo.

“Nosotros asumimos ese error, sin embargo, nosotros creemos que a la luz de lo que vimos al interior del ex Congreso nacional, donde la ceremonia de instalación, al margen de cosas lamentables como la pifiadera al himno de los niños o los incidentes de orden público afuera, fue una ceremonia que cumplió su objetivo con la gran presencia de Carmen Gloria Valladares“, añadió.

En ese sentido, el secretario de Estado sostuvo que “a partir del día de ayer, está todo en regla, nosotros estamos contentos del trabajo que se ha llevado adelante, no exento de dificultades, hemos hecho valer las responsabilidades administrativas tal cual se informó el día de ayer, pero creemos que esta sensación de desorden tiene algunas cosas justas y algunas cosas un poquitito injustas“.

“Por ejemplo, ayer se nos criticaba de manera muy insólita, fue trending tópico, de que nosotros habíamos puesto a disposición un software obsoleto para la transmisión de televisión, Windows 7. Esas eran pantallas del Senado que aparecieron ayer poniendo a disposición del salón de honor, a pesar de que habían prometido a través de un convenio ponerlo en esas dependencias antes”, detalló.

Además, señaló que “todo lo que puso la Segpres en la Cámara de Diputados, que se han portado un 7 de todo lo que han hecho por el país al ponernos de acuerdo en la Convención, estaban con Windows 10 Pro, perfecto. Entonces cuando ayer se cae la transmisión del Senado, eso es responsabilidad no de la Segpres, entonces hay que ir matizando, nosotros estamos contentos, ha sido difícil, le hemos puesto mucho cariño. Y por supuesto que hay críticas políticas también injustas”.

“Siempre hemos estado disponibles a recoger la crítica y pedimos las excusas, ha sido un gran trabajo con mucho cariño, no exento de dificultades de fuerza mayor como es la caída de un proveedor, fue solucionado en 24 horas también por diligencia del gobierno”, añadió.

Finalmente, ante las críticas por el nombramiento de Catalina Parot como nueva secretaria ejecutiva de la instancia aseguró que “no hay ningún nombramiento en la vida que esté exento de algún flanco de críticas, nadie de nosotros es ángel y, por lo tanto, no tiene ningún problema o flanco. Hemos hecho un cambio desde un perfil 100% de gestión, joven a un perfil más senior”.

Además, destacó la trayectoria de Parot como ex ministra de Bienes Nacionales y presidenta del CNTV y sostuvo que “nosotros creemos que lo que se necesita en esta segunda etapa luego de que empezó a andar técnicamente la Convención, sin perjuicio de que seguimos instalando cosas, necesitamos a alguien que tenga la capacidad de tener un mayor relacionamiento con los convencionales, volver a generar esas confianzas y desde luego asegurar la gestión que está bien de todo el resto de las cosas que hay que administrar”.