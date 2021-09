El constituyente Rodrigo Rojas Vade presentó su renuncia a la vicepresidencia de la mesa de la Convención Constitucional luego de que se conociera que no tiene leucemia y que en realidad tiene otra enfermedad que no pudo reconocer “por el estigma que tiene la sociedad”.

En conversación con CNN Chile, María Jaraquemada, oficial de programas para Chile y Cono Sur de América Latina de Idea Internacional, sostuvo que “es muy complejo lo que está ocurriendo y obviamente genera un impacto en el trabajo de la Convención”.

“Estas primeras horas de este día van a tener que dedicarlas a ver cómo pueden sortear esta situación, qué tipo de sanciones podrían haber, cómo podrían actuar y obviamente distrae de la función que tiene la Convención Constitucional, que es redactar una nueva Constitución, por lo que genera un impacto, por cierto”, dijo.

La experta en democracia y probidad apuntó a que “lamentablemente el tema de que tengamos esta suerte de vacío o prohibición de renuncia por parte de los constituyentes, salvo ciertas situaciones de salud incompatibles con el cargo, obviamente también genera una mayor complejidad”.

“Esperemos que pueda sortear esto rápidamente y dedicarse a lo que tienen que hacer, básicamente porque es un período bastante corto el que tienen para redactar la nueva Constitución“, afirmó.

Consultada sobre si Rojas debiese dar un paso al costado del órgano constituyente, manifestó que “a mi juicio sí, yo creo que aquí hay una suerte de fraude a la fe pública que efectivamente yo creo que es muy complejo que pueda seguir adelante”.

“Nosotros nos podemos decir a ciencia cierta que las personas votaron por él por causa de esta enfermedad, pero sí el basa toda su candidatura y toda su imagen en parte de su lucha contra el cáncer. También hay una especie de mentira en la declaración de intereses y patrimonio que él hace respecto de sus deudas”, añadió.

Jaraquemada apuntó a que “esto también genera un problema de representatividad porque hay personas que votaron por él y, si él da un paso al costado, se quedan sin esa representación. Es bien complejo, pero yo veo muy difícil que él pudiera seguir en el cargo”.

Finalmente, aseveró que “uno de los temas que nos lleva al estallido y la situación que estamos hoy en día es un problema grave que tenemos hacia las instituciones políticas, entonces parte de lo que se buscaba con esta nueva Constitución es efectivamente recomponer estas confianzas, se hablaba mucho de la virtuosidad de personas que estaban fuera de los partidos políticos, porque ellos cuentan con una altísima desconfianza”.

“Entonces esto es un golpe muy fuerte a esa confianza que se quiere reconstruir y por eso yo creo que muy difícil que siga, porque mientras él siga le va a seguir generando este daño a la Convención que obviamente queremos intentar que no tenga esa desconfianza porque si no, no salimos de este círculo vicioso”, cerró.