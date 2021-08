Luego de inscribir su candidatura y tras ser absuelto como autor de fraude de subvenciones en el caso OAS, el líder del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, reiteró sus críticas a la carrera presidencial del abanderado oficialista, Sebastián Sichel, diciéndole que pese a que antes había sido parte “de la Nueva Mayoría con los comunistas, ahora crees exactamente lo contrario”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el ex diputado dijo tener “hambre de cambio” y que “está en riesgo a Constituyente” con un eventual gobierno del representante de Chile Podemos Más.

“Creo que Sebastián Sichel y Sebastián Piñera, que son como Espinita y Zañartu -que eran el jefe y el patero-, son lo mismo y quieren confiscar la esperanza de un pueblo echando a perder la constituyente, y voy a luchar por eso”, afirmó.

“Voy a luchar firme para que no echen a perder el único espacio de los próximos 50 años para la educación pública gratuita, para el fin de las AFP, en la constituyente; y veo a la minoría de la derecha en la constituyente muy astuta minando la credibilidad y para arriba el Gobierno, que no le pone ni siquiera Internet a las salas y han hecho a dos, o tres incompetentes que los han ido cambiando porque no son capaces los secretarios técnicos de la Constituyente”, agregó.

Leer también: Callís y nuevo escenario político en Chile: “No podemos interpretarlo todo en el eje antiguo izquierda-derecha”

Enríquez-Ominami también expresó que, a su juicio, “el caso de Sichel es bien elocuente a la descomposición de la Concertación. Él fue jefe de campaña del ministro de Hacienda de Bachelet -Velasco-, jefe de gabinete del actual gobernador demócrata cristiano Claudio Orrego, militante demócrata cristiano funcionario de gobierno de la Nueva Mayoría, donde estaba Daniel Jadue -el Partido Comunista- y cuatro años después es el candidato de Sebastián Piñera. ¡Guau! Pillos. Astuto Piñera y astuto Sichel, buen disfraz”.

Posteriormente, aprovechó el espacio para hablarle directamente al ex ministro: “fuiste de la Nueva Mayoría con los comunistas y ahora crees exactamente lo contrario, eres de Piñera”. “A eso me quiero enfrentar y pido una oportunidad, pido la confianza del pueblo de Chile”, añadió.

Leer también: Agrupación de ex conscriptos en la CC: “Autoridades permitieron desapariciones, asesinatos y violaciones” en dictadura

Situación en la oposición

Tras ser consultado por qué en vez de lanzar una cuarta candidatura, no apoyó la postulación de Yasna Provoste -considerando que ambos pertenecían al mismo pacto político-, el ex diputado dijo que “me comprometo en este canal a que no abusaré de mi experiencia. No haré de eso una ventaja. Jugaré en igualdad de condiciones”.

Por otro lado, Enríquez-Ominami dijo que, para él, “Gabriel Boric es un buen diputado y que se equivocó cuando dividió a la oposición en mayo y se negó ir a primarias con su amigo Vlado Mirosevic, fundador del Frente Amplio, con Yasna Provoste, con Ximena Rincón, con Heraldo Muñoz, con Paula Narváez. Se equivocó porque eso dividió a la oposición de manera irremediable”.