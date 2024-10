Ávila y crisis del CAE: “Si el sistema político no proyectó que esto iba a ser problema, hoy debe unirse para dar solución”

El presidente Boric presentó el proyecto que busca reemplazar el CAE por un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. En entrevista con CNN Chile Radio, el exministro de Educación abordó la propuesta del Ejecutivo.

Ante la crisis generada por el Crédito con Aval del Estado (CAE), y tras la presentación del proyecto que busca reemplazar dicho sistema de financiamiento, el exministro de Educación Marco Antonio Ávila afirmó que si el sistema político no proyectó la situación hace 20 años, ahora debe trabajar para dar soluciones.

Anoche, y luego de larga expectativa, el presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de ley que eliminar el CAE y es reemplazado por el Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).

En entrevista con CNN Chile Radio, el extitular de Gobierno abordó la propuesta, haciendo énfasis en la relevancia del sistema político para resolver la problemática.

“Sucede que esta fórmula, si bien hoy día es un proyecto probablemente mucho más acabado en detalle, yo ahí quiero celebrar el trabajo que ha hecho el ministro Cataldo, el ministro Elizalde, el mismo ministro de Hacienda también, en avanzar probablemente en una propuesta muy fina, muy detallada, nosotros estábamos en las etapas iniciales. Teníamos un primer esbozo, alcanzamos a hacer como dos o tres propuestas, pero que claramente eso después se terminó afinando, porque tiene mucho de presupuestario, por lo tanto, Hacienda tiene una palabra importante en esto”, sostuvo.

Al respecto, Ávila confesó que, durante su gestión, nunca se topó con un parlamentario que le haya dicho que la situación del CAE era una medida importante. Incluso, afirmó: “Yo creo que no hay ningún parlamentario al que no se le haya acercado una familia sin un color político a decirle ‘este es un problema, es un problema para mi familia, mi hijo no puede comprarse un departamento, no puede comprarse una casa, no puede volver a estudiar’”.

“Entonces, yo diría que la principal problemática está asociada como a quienes le quieren asignar un factor hoy día, por ejemplo, electoral respecto a este proyecto. En ningún caso, esto es una promesa del presidente Boric y yo creo que la mayoría… yo veía las redes sociales anoche, todo el mundo celebraba que por fin hay una propuesta seria, con responsabilidad fiscal, para resolver un problema que es eficiente y que se genera con la anuencia de todo el sistema político”, añadió.

De este modo, indicó que “si todo el sistema político no proyectó hace 20 años que esto iba a ser un problema en el futuro, hoy día todo el sistema político debe unirse para entregar una solución a casi 2 millones de personas”