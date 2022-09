El senador de Renovación Nacional (RN) Manuel José Ossandón emplazó a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, Álvaro Elizalde y Raúl Soto, respectivamente, a que “se pongan los pantalones” y concreten el diálogo constituyente en una reunión proporcional a las fuerzas y partidos políticos con representación parlamentaria.

Este jueves se retomarán las reuniones que buscan impulsar un nuevo proceso constituyente tras la presentación de propuestas de las distintas colectividades participantes. Sin embargo, desde el oficialismo han surgido cuestionamientos a los “bordes” expuestos por Chile Vamos.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario de oposición se manifestó a favor de que la eventual redacción de nueva Constitución esté integrada también por un comité de expertos con “autoridad”.

“Yo creo que los expertos tienen que ser parte del proceso. Ningún experto se va a prestar para estar al lado y no poder opinar. Yo creo que todos ahí, lo que están en esa convención, al acuerdo transversal que se llegue, tienen que tener una base democrática, pero también una autoridad”, afirmó.

En ese sentido, Ossandón dijo que “no es solo decir, sino que también tener derecho a proponer cosas concretas para que no pase lo que pasó la otra vez. Se manosearon tantos temas y a la opinión pública se le vende una cosa que es irreal, y al final se quedan con un tremendo problema”.

Lee también: Senado solicita al Gobierno la creación de la Subsecretaría de Personas Mayores

Emplazamiento a Elizalde y Soto

El senador hizo un directo emplazamiento a los máximos representantes del Poder Legislativo, quienes son los que han comandado el proceso de diálogo constituyente, para que se concreten las conversaciones de acuerdo con la proporcionalidad parlamentaria de cada sector.

“Yo creo que, si no hay proporcionalidad real de las fuerzas políticas, todas estas conversaciones van a terminar en nada. En eso, yo le hago un llamado a los presidentes del Senado y la de Cámara de Diputados a que se pongan los pantalones de una vez por todas, y que hagan lo que hay que hacer: una reunión proporcional, porque lo que están haciendo es estirar el elástico en algo que no tiene ningún sentido. Si no lo bajas a los que van a votar, esto no va a tener resultado”, afirmó.