Durante la jornada del martes, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó con 65 votos en contra, 62 a favor y una abstención, la iniciativa que buscaba despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, la diputada de Revolución Democrática (RD) y una de las impulsoras del proyecto, Maite Orsini, acusó que el escenario electoral le jugó en contra al proyecto: “el escenario electoral que había cuando se aprobó en general el proyecto de ley, era bastante distinto al que tenemos hoy día. La DC tenía una candidata presidencial que respaldaba la idea de avanzar en la despenalización del aborto y se necesitaba dar una sensación de gobernabilidad en la ciudadanía y reforzar el liderazgo de Yasna Provoste”.

De acuerdo a la parlamentaria, los votos para aprobar el proyecto, por parte de la DC ya estaban definidos, e incluso el mismo conglomerado fue el que ingresó una de las indicaciones. “Las personas que estuvieron por aprobarlo, en este momento estuvieron por rechazar cuando en realidad el proyecto era exactamente igual. No es verdad que se rechazó porque querían que las semanas fueran menos, porque de ser así hubiesen presentado la indicación y no presentaron ninguna”, sostuvo.

“Lo que hubo fue un engaño. Creo que en la DC, en particular varones jugaron con las expectativas de las mujeres con fines electorales y a mí me parece bastante grave“, agregó.

Ausencia de Boric y Jackson

Los diputados Gabriel Boric (CS) y Giorgio Jackson (RD) no estuvieron presentes en la votación del proyecto, ya que se encuentran con permiso sin goce de sueldo durante tres semanas, en el marco de la candidatura presidencial del parlamentario por Magallanes.

En ese sentido, Orsini precisó que “simbólicamente quizás podrían habernos acompañado”. “El diseño de la campaña es que Gabriel no vuelva al Congreso en estas tres semanas. Pidió tres semanas sin goce de sueldo y que esté cien por ciento enfocado en ganar la elección porque justamente lo que se juega en esta elección es un avance o un retroceso en los derechos de las mujeres. (…) Es más importante el 19 de diciembre, por eso ellos pidieron un permiso sin goce de sueldo y un pareo, lo que implica que no altera el quórum”, dijo.

La diputada sostuvo que habló con los parlamentarios para que estuvieran presentes en dicha votación, sin embargo, “decidieron seguir con la estrategia de campaña y continuar en las calles, recorriendo los barrios de Chile”.

“Es tanto lo que está en juego y creo que es tan distinto el programa político del otro candidato con el nuestro, que no creo que haya dónde perderse. No me imagino a una feminista enrabiada que vote por Kast porque Gabriel no vino a presentarse a la sala, tomando todos los resguardos posibles para que eso no afectara la votación. No creo que tenga una incidencia en el voto”, zanjó.