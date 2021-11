Los diputados Gabriel Boric (CS) y Giorgio Jackson (RD) no participaron de la sesión de la Cámara Baja de este martes, por encontrarse en actividades de campaña en el marco de la candidatura presidencial del parlamentario por Magallanes.

La ausencia de ambos no pasó inadvertida por el secretario general de RN, Diego Schalper, quien manifestó su molestia a través de sus redes sociales. “Que Gabriel Boric no esté votando hoy, al igual que Giorgio Jackson, es una vergüenza nacional”, escribió el diputado de RN.

“Que renuncien a su dieta o vengan a trabajar. Pero los chilenos no tienen por qué financiarle el activismo al candidato del Partido Comunista. Basta de abusos”, añadió.

Lee también: Boric: “Kast va a EE.UU. a juntarse con los más poderosos del planeta, nosotros estamos en El Bosque con la gente”

Pocos minutos después, el vocero del candidato presidencial de Apruebo Dignidad respondió al emplazamiento utilizando la misma plataforma. “Hasta el día de ayer tuve 100% de asistencia a la Cámara en casi 8 años”.

En esa línea, el parlamentario de RD anunció que “ante el riesgo de que personas como tú o Kast lleguen a ser Gobierno, decidí ayer suspender tres semanas mi participación en la Cámara, sin goce de sueldo y trabajar 100% en ganar la segunda vuelta”.

La réplica por parte del diputado de RN no tardó en llegar. “No mientas ni engañes: los diputados podemos pedir solo 4 días sin goce de dieta”, redactó Schalper.

“Aunque matemáticas de tu comando no son su fuerte, no te dan los días hasta el final de la campaña. Entonces, déjate a hacer proselitismo con plata de los chilenos y anda a trabajar”, concluyó.

No mientas ni engañes: los diputados podemos pedir solo 4 días sin goce de dieta. Aunque matemáticas de tu comando no son su fuerte, no te dan los días hasta el final de la campaña. Entonces, déjate a hacer proselitismo con plata de los chilenos y anda a trabajar #BastaDeAbusos https://t.co/kYTJxzmDTR

— Diego Schalper (@Diego_Schalper) November 30, 2021