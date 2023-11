Lucas Nervi, el joven chileno que consiguió medalla de oro en el lanzamiento de disco en Santiago 2023, conversó con CNN Chile sobre su triunfo y la realidad del deporte en el país. “Estoy muy agradecido con toda la gente que estuvo y ha estado apoyando“, dijo.

El atleta de 22 años partió invitando a las personas a seguir a los atletas del Team Chile en redes sociales: “La única manera de seguir con esta energía y hacerlo algo cotidiano es seguir a los deportistas en redes (…). Le hago una invitación a la gente a que busque a los deportistas, sus redes sociales, se emocionen con ellos y vayan viéndolos todos los días, no una vez cada cuatro años“.

En esta línea, comentó lo difícil que es avanzar en los deportes no profesionales, debido a que “no es algo que venda mucho“. Pese a lo complejo, afirmó que tuvo “suerte”, ya que en sus inicios contó con el apoyo de su colegio, el cual se suma al “incondicional” que recibe de los suyos: “Mi familia ha sido un siete, un apoyo incondicional y no necesariamente en el tema de poner recursos, sino que en el saber que tengo personas detrás que me están respaldando”.

“Sin embargo, siempre he sido más de la idea de pegar el frenazo respecto a apoyos (económicos) que puedan venir de mi familia. Trato de ir con la federación, con lo que le toca a la delegación y no estar poniendo mucha plata de mi bolsillo”, dijo, y explicó que ha intentado seguir todo el proceso como deportista “sin tratar de poner muchos ingresos privados. Eso me gusta y me da cierto sentido de pertenencia con mi carrera“.

La importancia de las caídas

Para Nervi, lo más importante en el proceso como deportista son las caídas. “Cuando a uno le va bien, eso reafirma todo el trabajo que estabas haciendo y cuando a uno le va mal, que es la gran mayoría de casos, eso te hace enfocar tu energía para tratar de seguir avanzando. Lo que te forma como deportista son las caídas, no los logros (…). Para ganar esta medalla de oro he tragado tierra varias veces“.

—¿Qué si viene para tu carrera?

—Siempre he priorizado la longevidad en mi carrera deportiva. Me gusta tomar este logro (en Santiago 2023) como un paso en el camino, ya que al final yo me preparo todos los años como si tuviera el campeonato más importante del mundo ese año. (…) Seguiré trabajando para asegurar mi cupo a París. Ahora estoy en una buena posición, pero uno nunca se puede relajar”.