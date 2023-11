Esta semana, el Partido Comunista (PC) anunció que votará por la opción En contra en el plebiscito constitucional del próximo domingo 17 de diciembre. En entrevista con CNN Chile, Lautaro Carmona criticó el rol de la oposición en el proceso de redacción: “Quien tiene mayoría -cuando es mayoría para aprobar, es decir, una mayoría absoluta- es el único que tiene en su mano la posibilidad de corregir, acoger, rectificar y hacer una propuesta. La contraparte, todas las propuestas que haga, van a chocar con una muralla como fue la disposición que tuvo en este caso el Partido Republicano y Chile Vamos”.

“Yo me quedo con afirmaciones de políticos que todos entienden que son de diferencias con nosotros. Por ejemplo, Genaro Arriagada (ex DC) hoy afirma que no se puede asociar una Constitución a un programa político. Eso es un error estratégico, porque significa que nace esa Constitución en una confrontación de programa a programa. Esto tiene que estar por sobre”, expresó.