El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, descartó sentir molestia por la alerta de seguridad que emitió el Embajada de Estados Unidos en Chile respecto a la situación delictual en la comuna.

¿Qué pasó?

La representación del gobierno norteamericano en Santiago emanó el jueves una alerta donde le advierten a los ciudadanos estadounidenses sobre una creciente tendencia criminal en el área de Valparaíso y Viña del Mar”.

Por ejemplo, indicó que “las víctimas experimentarán problemas inesperados en el automóvil, como un pinchazo, mientras conducen o después de salir de un restaurante, negocio o zona turística. Uno o varios individuos actuarán como ‘buenos’ samaritanos y se ofrecerán a ayudar. Luego, uno o más individuos distraerán a las víctimas mientras otra persona llevará sus pertenencias en el auto”.

“Además, los delincuentes utilizan escáneres Bluetooth para encontrar dispositivos electrónicos olvidados dentro de los automóviles. Tienen un dispositivo que busca ‘Bluetooth para emparejar’. Estos delincuentes irrumpen en automóviles que emiten fuertes señales de Bluetooth mientras caminan por estacionamientos y garajes”, agregó.

La alerta también entrega ocho recomendaciones para evitar ser víctimas de delitos en dichas zonas.

Respuesta de Sharp

Durante la jornada del jueves, el alcalde se refirió al pronunciamiento de la embajada, diciendo que, como autoridades, “también quisiéramos hacer una advertencia a aquellos vecinos de la ciudad y región que viajan a un país donde este año, 2023, se han producido más de 400 tiroteos masivos, con la muerte de miles de personas, jóvenes y niños, en escuelas, en espacios públicos”.

Este viernes, las declaraciones del jefe comunal continuaron, sin embargo, descartó -en entrevista con CNN Chile– sentirse molesto por la alerta emitida: “No hay que molestarse cuando hay una situación de estas características. La seguridad siempre ha sido un tema que en el municipio de Valparaíso y en la ciudad nos ha ocupado y preocupado. Me parece que cada embajada tiene el derecho de hacer las advertencias que estime conveniente”.

“Yo creo que lo importante es poder, más allá de una advertencia que hace una embajada en particular, mirar lo que está pasando con la seguridad en nuestro país, en la región y en la ciudad de Valparaíso para poder tomas las medidas adecuadas, para poder precisamente abordar las causas de la compleja situación de seguridad que vive el país”, añadió.

De este modo, Sharp dijo que estar “molesto en ningún caso”.

“A mí me parece que hay una discusión de fondo que, a propósito de esta advertencia, es interesante tomar, porque si no nos quedamos solamente con una comunicación de una embajada y no se aprovecha quizás para poder mirar lo que está sucediendo e intentar desarrollar una política en materia de seguridad en el país, que sea distinta a lo que ha pasado en los últimos 20 años”, continuó.

“Se extravió la razón que motivó la discusión del cambio de la Constitución”

Otro aspecto que abordó el alcalde Sharp en CNN Chile fue el proceso constitucional y lo que será el plebiscito de salida del próximo domingo 17 de diciembre.

En primera instancia, manifestó que respecto a la propuesta de nueva Constitución, “la pregunta fundamental, para interrogar lo que ha sucedido estos meses, es una y tiene que ver con si es que la promesa que hizo la derecha, y los sectores que votaron Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, se cumplió. ¿Cuál es esa promesa? Dijeron vamos a redactar una Constitución que nos una, ese fue el eslogan de campaña para rechazar la propuesta anterior. Y me parece que a la luz de lo sucedido estos meses, esa promesa no se cumplió”.

“Es decir, la derecha -a mi juicio- es hoy día el sector responsable de la compleja situación que está viviendo el proceso constitucional, porque el texto constitucional está lejos de unidad al país. De hecho, más bien, ha exacerbado la división, ha exacerbado la diferencia y el miedo, que es algo muy propio de la ultraderecha republicana”, agregó.

En ese sentido, Sharp dijo que, a su juicio, “desde hace varios años, se extravió la razón que motivó la discusión del cambio de la Constitución” y las razones que motivaron la modificación, los cuales estaban vinculados a problemas sociales. “Esas causas que motivaron el estallido social no han sido abordadas”, indicó.

“Llevamos cuatro o cinco años y yo no recuerdo ninguna ley ni acción sustantiva de parte del Estado de Chile -esto no tiene que ver con un gobierno en particular ni con grupo de parlamentarios en particular- para poder revertir las desigualdades, los abusos, la situación de empobrecimiento que vive el mundo popular y la clase media, que fue lo que motivó el estallido”, continuó.

De este modo, Jorge Sharp manifestó tener dudas de si la ciudadanía va a querer abrir un nuevo proceso constitucional.