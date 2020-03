El ministro de Salud, Jaime Mañalich, habló de diversas aristas de la emergencia que ha provocado el coronavirus en nuestro país: los llamados a cuarentena, la posible falta de suministros médicos y las críticas que se han emitido desde el Colegio Médico.

Consultado por las solicitudes que han llegado de diversos alcaldes para decretar una cuarentena en varias comunas, el titular de la cartera, en entrevista con CNN Chile, sostuvo que “hay una cierta ingenuidad, se cree que los virus saben que en una comuna empieza en esta calle y termina en la otra y nada que ver. Los virus se mueven sin tener ninguna noticia de la distribución geográfica o política artificial que nos hemos dado”.

En la misma línea, sostuvo que “no tengo ningún interés de carrera política y es evidente que en muchas de las vocerías que están ocurriendo se están jugando elecciones, votos, cosas importantes para la trayectoria de las personas que hablan. Tengo que decir que con la salud de los chilenos hay que diferenciar los intereses”.

Sin embargo adelantó que aplicar una cuarentena total para sectores del país, si bien no la considera necesaria en este momento, sí la evalúa a futuro: “Es una medida posible dentro del arsenal de batalla contra el virus, y lo que creo más probable es que tengamos que decretar un cierre total o parcial de alguna zona del país, cualquiera ésta sea, una región o una parte de una ciudad o una ciudad completa”.

Durante esta jornada, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, acusó al gobierno de una “total falta de transparencia” sobre los datos que se entregan del coronavirus, lo que fue descartado por la autoridad sanitaria, asegurando que “lo tomaría como una opinión más”.

“Nos hemos comprometido desde las primeras reuniones con el Colegio Médico, el día 30 de enero, a entregar transparentemente toda la información. Hoy el subsecretario se reunió con el Colegio Médico”, añadió Mañalich.

Justamente, sobre la capacidad de testear a posibles contagiados de coronavirus, el ministro aseguró que “nuestra capacidad es de hacer 4 mil exámenes diarios repartidos en todo Chile, tanto en el mundo privado como el público”. Sin embargo, se están realizando menos de la mitad: Durante el jueves se realizaron “1.800 exámenes aproximadamente”.

Por otra parte, si bien reconoció que “el múltiplo de personas realmente enfermas, en relación a las examinadas es enorme, nosotros somos un país que, a pesar de tener este numero de casos, no tenemos ningún fallecido”.

Finalmente, consultado por la posibilidad de que, si la pandemia se sigue extendiendo, profesionales de la salud deban elegir entre pacientes a cuál le prestan atención médica y a cuál no, Mañalich sostuvo que “en el escenario peor que nos hemos figurado, pensamos que el dilema ético de tener que dejar morir por coronavirus, porque no vamos a darle tratamiento, me parece una cosa extremadamente improbable“.