Este lunes comenzó con otro duro golpe al interior de Chile Vamos, luego que Hernán Larraín Matte anunciara que dejaba la presidencia de Evópoli.

“El día jueves tuvimos una reunión con los presidentes de partido. Una reunión que se dio luego de un año sin que tuviéramos diálogo ni coordinación entre nosotros, porque esa es la realidad del funcionamiento que tiene hoy día Chile Vamos”, comenzó explicando el abogado.

En ese momento, asegura, planteó que parte de la crisis que vive el país se relaciona con lo que ocurre en la coalición oficialista y por “una crisis de gobernabilidad” que “pasa por las directivas de los partidos”.

Así, le propuso a Mario Desbordes (RN) y Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) que dejaran sus cargos para abrir espacio a nuevas directivas. “Hoy las directivas son parte del problema, y podemos ser parte de la solución.

“Lamento que no se hagan responsables de la crisis que han generado al interior de la coalición y de sus propios partidos. Imagínense un entrenador de un equipo de fútbol que pierde los partidos, que no gana los campeonatos, que no controla a sus jugadores y que no renuncia”, señaló Larraín.

Por otro lado, el ex presidente de Evópoli aseguró que “el gobierno tiene que hacer cambios” en su gabinete, pues en esta crisis habría responsabilidades compartidas.

Respecto al rol del partido en la coalición y las críticas que ha recibido desde la UDI, Larraín afirmó que “la desconfianza se ha ido instalando entre la dirigencia de Chile Vamos, y es parte fundamental del problema”.

Este problema sería aún más grande, según el ex presidente del partido, pues en lo que respecta al debate sobre el retiro del 10% en las AFP “se está haciendo una nueva Constitución de facto, utilizando resquicios legales se avanza en reformas que le corresponden a la Constitución o donde el Ejecutivo tiene la exclusividad en materia de gastos. Entonces, es muy delicado lo que está pasando”

Asimismo, aseguró que “muchas personas que estaban por el apruebo en Evópoli hoy día están en un proceso de reflexión“.