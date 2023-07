El diputado Henry Leal (UDI), integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, respondió a los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien afirmó que el royalty minero no puede financiar la propuesta previsional presentada por el gremialismo.

“El 50% no está destinado, tenemos la información. Yo le pediría a la ministra que se informe un poco mejor. Es una ley que está aprobada recién, la votamos hace dos meses, un 50% está comprometido, y esas platas van al tesoro público, no están destinadas 100% a un fin determinado. Permítame creerle mucho más a los economistas serios con los que hemos estado trabajando. Estudiamos el tema, no es una propuesta irresponsable“, señaló el parlamentario en entrevista con CNN Chile.