“No le hemos quitado el apoyo”: Guillermo Ramírez (UDI) ratifica respaldo a candidatura de Marcela Cubillos por Las Condes

En entrevista con CNN Chile Radio, el timonel gremialista confirmó que su sector continúa respaldando a la exministra en su postulación a la alcaldía de Las Condes. Además, reveló los motivos de por qué tardó comunicar la renuncia de Andrés Chadwick.

El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, ratificó el respaldo a la candidatura independiente de Marcela Cubillos para la alcaldía de Las Condes.

La exministra ha sido cuestionada y criticada por distintos sectores, incluyendo la misma oposición y Chile Vamos, tras revelarse el millonario sueldo que recibió cuando trabajó en la Universidad San Sebastián (USS). Situación que actualmente está siendo investigada por organismos pertinentes.

Esto ha generado un nuevo punto de diferencia al interior de coalición. Incluso, la alcaldesa de Providencia y lideresa del sector, Evelyn Matthei, tomó distancia de Cubillos y criticó la remuneración de $17 millones brutos.

De hecho, la exministra también arremetió contra Ramírez a través de redes sociales luego que el parlamentario criticara el sueldo que recibió.

“No le hemos quitado el apoyo”

Este miércoles, en entrevista con CNN Chile Radio, la periodista Carolina Urrejola le consultó a Guillermo Ramírez si Marcela Cubillos continúa siendo la candidata de Chile Vamos por la alcaldía de Las Condes.

“Ella es candidata independiente, nosotros desde el principio la apoyamos y no le hemos quitado el apoyo. Eso no ha cambiado”, respondió.

#CNNChileRadio | ¿Marcela Cubillos sigue siendo la candidata de Chile Vamos en Las Condes? Guillermo Ramírez, presidente de la UDI: “Ella es candidata independiente, nosotros desde el principio la apoyamos y no le hemos quitado el apoyo. Eso no ha cambiado” 📡 Sigue la señal en… pic.twitter.com/KZZ9zTRSRw — CNN Chile (@CNNChile) October 16, 2024

¿Por qué tardó en comunicar la renuncia de Chadwick?

En espacio, también se le preguntó al timonel gremialista por qué tardó en comunicar la renuncia de Andrés Chadwick a la UDI. Esto luego de que el exministro haya sido cuestionado e investigado por su rol al interior la USS por presuntas irregularidades.

En ese sentido, comentó que Chadwick lo llamó para comunicarle que dejaba el partido, ante “las injustas imputaciones en su contra estaban afectando a Chile Vamos y a la UDI, y él no quería que eso ocurriera más”.

“Yo le pregunté cuándo iba a comunicar esto, y me dijo ‘yo no lo voy a comunicar, te estoy comunicando esto a ti y nada más que a ti, y te pido que no lo comentes con nadie más hasta que tú lo comuniques. Te pido que veas cuál es la mejor forma de comunicarlo’”, continuó.

“Esto fue creo que un domingo, me demoré nueve días, no dos semanas (en contarlo). Esto fue un domingo, yo esa semana me fui a Estados Unidos, a una reunión de partidos políticos de derecha, me pareció que comunicar esto por Twitter no era la forma adecuada. Cuando volví quise comunicarlo el lunes, en un punto de prensa, que hubo que suspender porque nos citaron al Servel las directivas de algunos partidos, así que lo comuniqué el martes”, agregó.

Finalmente, Ramírez comunicó la situación un martes. “Quería hacerlo en un punto de prensa con todos los medios presentes, que fue lo que ocurrió en el Congreso, porque así daba la oportunidad de que los periodistas me preguntaran, poder responder todas las dudas y hacer esto con la mayor transparencia posible”, comentó.

De este modo, fue enfático en sostener que esa es la explicación del caso y descartó otras hipótesis: “Yo he oído una cantidad de teorías de conspiración realmente entretenidas, pero ninguna es real”.