Diversas personalidades fueron invitadas a la investidura presidencial de Gabriel Boric el pasado viernes 11 de marzo, entre ellas la escritora y activista nicaragüense Gioconda Belli.

“Me cae muy bien Gabriel. Solo la juventud ya es un plus importante, además (…) me gustó mucho el gabinete que escogió y veo que tiene una misión y una decisión de hacer un Gobierno de izquierda diferente”, adelantó.

En conversación con CNN Chile, Belli destacó la invitación extendida por Boric a ella y al ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez. “Me pareció un gesto extraordinario de alguien que está marcando la diferencia entre lo que va a hacer su Gobierno y lo que pasa en Nicaragua, donde se han violentado los derechos humanos”.

Una “izquierda nueva”

La escritora señaló que la izquierda de América Latina “ha tenido enormes fracasos”. “En los ’90, cuando hubo tantos presidentes de izquierda, había una gran expectativa (…) de que iban a representar un cambio en el nivel de vida de la gente, en una izquierda más moderna, pero nada de eso sucedió”.

“Fue una gran desilusión ver que volvían al esquema más o menos dogmático, tradicional y autoritario de una izquierda que se derrumbó cuando cayó el Muro de Berlín. Esa izquierda no estaba llenando las necesidades, aspiraciones o valores de la gente (…) pero, para mí, Gabriel representa la posibilidad de una izquierda nueva”, agregó.

Según Belli, el mayor riesgo que podría tener el gobierno de Gabriel Boric es “la expectativa que tiene la gente porque cuando llega un mandatario nuevo (…) creen que va a haber un milagro y que, de repente, todo se va a resolver, pero los cambios y las reformas importantes toman tiempo y la gente no tiene paciencia”.

En cuanto a la postura que podría tener la oposición del Gobierno de Boric, la poetisa recalcó que “la derecha es la derecha”. “Espero que tengan la madurez para darle, por lo menos, el beneficio de la duda, pero la derecha es bien recalcitrante en la mayoría de los casos y yo a la derecha chilena le tengo muchas lecturas diferentes porque ha sido una derecha muy dura también”.

Belli cree que la izquierda internacional se juega algo relevante en Chile. “Se da una reinvención que además es incluyente y que podría lograr que la centroderecha participe y no se cierre, ya que uno de los grandes problemas de la izquierda, para mí, es esa exclusión que se intenta hacer, la cual no ha funcionado en ninguna parte y por eso que (Boric) haya incluido a la Concertación me parece un buen paso”.