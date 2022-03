Durante la jornada de este lunes, el presidente Gabriel Boric instó a su par boliviano, Luis Arce, a retomar las “relaciones diplomáticas” entre ambos países.

En marzo de 1978, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile y, desde esa fecha, ambas naciones mantienen nexos exclusivamente a nivel consular, sin embajadas.

“Tenemos muchos elementos de integración que podemos trabajar (con Bolivia). La reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada, me encantaría avanzar hacia allá, unicamente depende de que haya voluntad de ambas partes”, sostuvo Boric durante una rueda de prensa.

En el encuentro organizado por la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Chile, el mandatario recalcó que “es absurdo que dos países vecinos con una historia común en América Latina hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas. El último momento en que tuvimos fue cuando estábamos en dictadura”.

A pesar de lo anterior, el jefe de Estado fue enfático en señalar que “Chile no negocia su soberanía, como me imagino, no hace ningún país. Entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que yo le he invitado, y creo que hay buena disposición de parte ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes”.

Las relaciones diplomáticas de Bolivia con Chile se rompieron en la década de 1970 tras el fracaso de las negociaciones por una salida al mar del país vecino. Boric hizo un llamado a dejar de lado el tema territorial y dijo que “ambos países tienen una agenda de integración muy importante en materia de energía o de transporte”.

Otro de los temas que confronta a ambos países es la soberanía del río Silala. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó la semana pasada que las audiencias públicas de alegatos por este caso se realizarán desde el 1 al 14 de abril del presente año.