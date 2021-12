Durante este jornada, el presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley Juan Barrios, normativa que aumenta la pena por incendio en lugar habitado.

En palabras del mandatario, esta normativa “pone término a una impunidad en que quedaban los ataques incendiaros contra vehículos motorizados y otros porque simplemente no estaban contemplados en nuestro Código Penal”.

La ley lleva el nombre en homenaje al camionero que durante la noche del 9 de febrero de 2020 sufrió un ataque incendiario mientras se encontraba durmiendo dentro de su camión. Producto de las graves quemaduras, que afectaron el 30% de su cuerpo y dejaron las vías respiratorias comprometidas, Barrios finalmente perdió la vida el 4 de marzo del mismo año.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, entregó más detalles de la normativa en conversación con Noticias Express de CNN Chile. Galli sostuvo que “el problema que pudimos detectar después de lo ocurrido con Juan Barrios, era que el Código establecía que cuando una persona atacaba un lugar habitado o destinado a la habitación, una casa o un edificio, en ese caso había una penalidad agravada y solo contemplaba como vehículos donde podían haber personas, a trenes y buques, pero no contemplaba los vehículos motorizados y el caso de Juan Barrios lo hizo patente”.

“Por eso, impulsamos este proyecto de ley que apunta justamente a tipificar correctamente el delito de incendio cuando es cometido en contra de un vehículo motorizado donde puede haber una persona”, agregó.

En ese sentido, explicó que esta ley es preventiva y que cualquier persona que inicie un fuego en un lugar donde puede haber otra persona y este cause su muerte, ya sea una casa, como también vehículos motorizados, puede arriesgar presidio perpetuo. “Este proyecto de ley, lo que hace es que ese delito también cabe cuando el delito de incendio se comete en contra de un vehículo motorizado, en contra de un camión, bus, auto; donde puedan haber personas”, dijo.

Respecto al caso de Juan Barrios, el subsecretario sostuvo que aún se encuentra en investigación y apuntó a la colaboración con las policías para poder esclarecer los hechos de violencia que cada cierto tiempo afectan a la macrozona sur. “Dotarnos de mejores herramientas jurídicas no es la solución para todo y no soluciona todos los problemas, porque no basta con tener delitos si es que no llevamos adelante investigaciones que determinen quiénes son los responsables. Aunque detuviéramos a los responsables, la investigación debe llevar a que se obtenga suficiente prueba para presentar a un tribunal y que un tribunal de justicia sea el que determine esta responsabilidad”, dijo, agregando que “la investigación está en curso para determinar quiénes son los responsables de la muerte de Juan Barrios y de ese delito de incendio, y esperamos que la Fiscalía y las policías puedan llegar a buen puerto”.

“Si hay algo que hemos aprendido, especialmente desde el Ministerio del Interior, es que aquí se requiere mucha colaboración. No basta con el trabajo de las policías, no basta con el trabajo del equipo del Ministerio del Interior, de delegados presidenciales regionales, provinciales, de Carabineros y de PDI. Si es que no trabajamos colaborativamente con la Fiscalía, tampoco va a bastar y, en este caso, nosotros hemos desarrollado un trabajo de bastante colaboración con la Fiscalía, pero hemos tenido encuentros y desencuentros”, zanjó.