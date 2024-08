Yeomans valora “entendimiento” para avanzar en la reforma previsional, pero: “No confío en que la derecha vaya a cumplir”

En entrevista con CNN Chile, la diputada FA cuestionó que sectores de oposición “cumplan” su compromiso del acuerdo que busca destrabar el debate previsional. Además, reafirmó que, sin seguro social ni fortalecimiento de la PGU, “no hay posibilidad” de aumentar las pensiones actuales.

La diputada del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans, valoró el “entendimiento” que firmó el Gobierno con sectores políticos para avanzar en la tramitación de la reforma previsional, pero manifestó que no confía en que la derecha cumpla su compromiso.

¿Qué pasó?

Continúa el debate en el Congreso por el proyecto impulsado por el Gobierno para aumentar las actuales y futuras pensiones, en donde uno de los puntos más conflictivos está en la distribución del 6% de cotización individual.

Mientras que desde el Ejecutivo apelan al aporte de un seguro social, en sectores de la oposición rechazan la acción e insisten que el recurso extra debe ser direccionado a la cotización individual de los trabajadores. De hecho, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), a través de su presidente, el diputado Guillermo Ramírez, han insistido en que no avanzarán en esta medida.

Esto ha sido criticado por el oficialismo, recordando, además, que el Gobierno ha cambiado su planteamiento para alcanzar a acuerdos. Tal como lo hizo con la firma de la fórmula 3 y 3 que tuvo con representantes de colectividades de centro.

¿Qué dijo Yeomans?

Este jueves, en entrevista con Noticias Express, de CNN Chile, la diputada frenteamplista se refirió al debate y manifestó su desconfianza con la derecha al respecto.

En primera instancia, reafirmó su valoración de que existe un “entendimiento para que avance la reforma”. “Estuvimos mucho tiempo estacando, por lo que es positivo, porque nosotros sí queremos reforma. Queremos que se aumenten las jubilaciones y vamos a hacer todos los esfuerzos para que se logre”, agregó.

Yeomans también aprovechó el espacio para destacar la defensa que hizo ayer el presidente Gabriel Boric al sistema de solidaridad en la reforma previsional. “Es luz de esperanza (…) respecto de las mujeres cuidadoras. Lo que podría implicar el seguro social para las mujeres cuidadoras, para quienes se han dedicado la vida al trabajo doméstico y, quizás, por eso no siguieron trabajando formalmente o cotizando”.

La diputada expresó su desconfianza con la derecha y apuntó contra el rol que tendría dicho sector al respecto. Al respecto, ejemplificó: “Nosotros partimos de la desconfianza con la derecha y lo quiero decir en estos términos: en primer lugar, cuando nosotros llegamos a un acuerdo en materia de la Ley corta de Isapres, acordamos la noche anterior un plazo para el pago de la deuda por parte de las Isapres hacia los afiliados, que era de 10 años, y al día siguiente se desconoció. Y lo desconoció, en ese momento, el presidente de la UDI y tuvimos que volver a abrir un espacio de negación. Llegamos 12 años”.

“Esa forma de negociar, de desconocer lo acordado, de plantear una y otra vez las aperturas, a nosotros nos hacen partir de la desconfianza”, indicó. De este modo, fue enfática: “Yo no confío en que la derecha vaya a cumplir su compromiso”.

Defensa al seguro social

Finalmente, la parlamentaria se sumó a la defensa al sistema de solidaridad para aumentar las pensiones actuales. “El seguro social va a permitir avanzar en garantías y prestaciones. Esa es parte de la discusión que tenemos abrir, porque en el fondo, cuando nosotros decimos que es necesario tener un seguro social, es porque le da garantiza y certezas a las personas que van a aumentar sus jubilaciones”, dijo.

Incluso, comentó: “Saqué el cálculo con lo que la UF está hoy, y podríamos incrementar hasta $113 mil las jubilaciones con esa garantía mes a mes“.

Fue así como la diputada afirmó que “no hay posibilidad de aumentar las jubilaciones de los pensionados actuales si no incorporan los aumentos de la PGU y el seguro social”. Y, junto a ello, comentó que los planteamientos de la UDI para aumentar las pensiones, como recursos del Estado a través protecciones del litio, no son buenas medidas.