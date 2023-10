Ante la desaparición de Loren Garcovich desde el 7 de octubre, Gabriel Colodro, presidente de la Comunidad Chilena de Israel, afirmó a CNN Chile: “No tenemos una lista concreta de los secuestrados. No existe algo así hasta el día de hoy, por eso que una de las peticiones de nosotros como organización tenemos y lo hacemos abiertamente, y en conjunto con la familia de Loren, es pedirle al Gobierno de Chile que utilice todos los canales internacionales y, especialmente, la participación de Chile en la Cruz Roja internacional, para exigirle al movimiento terrorista Hamás liberación de la lista de los secuestrados y su estado de salud”.

“No sabemos en este momento si Loren está viva o está muerta. Lo que sí estamos seguros es que salió viva de su casa. No hay cuerpo, no hay indicios de sangre. Lo que sí hay es indicios de destrucción en su casa y que no está”, sentenció.