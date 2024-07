“Banda de delincuentes”: Concejal Cruz apunta contra Daniel Jadue y su “círculo de hierro” en el municipio

Tras permanecer 45 días en prisión preventiva por el Caso Farmacias Populares, ayer finalizó el plazo para que Jadue retome la alcaldía. En entrevista con CNN Chile Radio, el concejal Felipe Cruz criticó en duros términos al militante comunista. También, afirmó que “hay una serie de hechos” que todavía no han sido dilucidados por la justicia.

“Banda de delincuentes”. De esta forma criticó el concejal Felipe Cruz a Daniel Jadue, quien hasta ayer tuvo plazo para ausentarse como alcalde de Recoleta tras cumplir 45 días en prisión preventiva luego de ser formalizado por delitos de corrupción, en el marco del denominado Caso Farmacias Populares.

El edil, quien es candidato para liderar el municipio como independiente, pero en cupo de Renovación Nacional (RN), criticó, este jueves en entrevista con CNN Chile Radio, en duros términos al militante del Partido Comunista (PC) y sus cercanos.

Las declaraciones se dieron cuando el concejal comentaba con los periodistas Fresia Soltof, Fernando Paulsen y Felipe Fernández, la vacancia de alcaldía que deberá votar el Concejo Municipal para elegir al suplente de Jadue. En ese sentido, Cruz aseguró que “el municipio no resiste más que sea liderado por una banda de delincuentes. La ciudadanía ya ha visto todas las pruebas y antecedentes, y resulta francamente inviable, poco ético y desvergonzado que quieran seguir usando y abusando de los recursos de los recoletanos”.

Al respecto, Pausen le consultó si se requiere a todos los militantes del PC como delincuentes, esto considerando que, en el concejo, la mayoría de los ediles son comunistas y él es el único de oposición. Otros dos corresponden al Partido Socialista (PS) y a la Democracia Cristiana (DC).

“No son todos (del mismo sector o partido de Daniel Jadue). Uno habla de banda de delincuentes porque es él y su círculo de hierro que lo soporta y ha acompañado durante todos estos años”, explicó.

“Hechos que todavía no han sido dilucidados”

Cruz además aseguró que hay una serie de hechos que “todavía no han sido dilucidados, por ejemplo, el tema de las luces LED, que se perdieron del Ministerio Público los audios; está, por cierto, el caso de las farmacias; están otros casos, como el Valentín Letelier, los recursos que se gastaron ahí. Recursos de una serie de proyectos que estuvieron realizándose en Recoleta, y todos esos casos han quedado en una nebulosa, no se han terminado y, lamentablemente, no ha habido ningún culpable”.

“Eso es muy triste para los recoletanos, porque, quienes vivimos acá y hemos tenido que llevar el suplicio de vivir una comuna sucia, llena de hoyos en las calles, con Cesfam que se le caen los techos. Y eso es que son quienes hablan todo el día de la dignidad, de derechos humanos y derecho de las personas. Francamente, es terrible, porque finalmente somos nosotros, quienes usamos los servicios públicos de nuestra comuna, vamos cómo es totalmente una mentira”, añadió.

De este modo, el concejal Felipe Cruz reiteró que él habla de “banda de delincuentes, porque han estado involucrados en una serie de hechos de corrupción, que están en proceso, pero que claramente van a decantar en al menos en alguno de esos casos en que son culpables”.