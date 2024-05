Gabriel Gaspar, exsubsecretario de Defensa, criticó la forma en que el Ministerio de Defensa ha comunicado todo lo relacionado con la muerte del conscripto Franco Vargas, afirmando que “cuando uno no informa oportunamente surgen todo tipo de versiones“.

En conversación con CNN Chile, la exautoridad sostuvo que el hecho “es grave, pero sobre todo es triste, es doloroso, porque pone en relieve la actualidad del servicio militar y este es un joven, el soldado Vargas, que se presentó voluntariamente y falleció”.

“No se ha manejado bien la situación”

Gaspar no quiso inclinarse por algunas de las versiones tras el fallecimiento, ya que ello “lo tiene que determinar el sumario”. Sin embargo, afirmó que las personas a cargo reaccionaron de “forma muy lenta”: “el manual indica que cuando hay una crisis uno tiene que dar rapidez y transparencia”.

A su juicio, esos dos elementos no se dieron. “Cuando no se informa oportunamente surgen todo tipo de versiones, ya que cuando no hay información, cualquier versión cobra vigor y a veces se enfrentan unas con otras. No se ha manejado bien esta situación y eso ha permitido que haya (…) tantas versiones”, dijo.

“Lo importante es sacar lecciones para que esto nunca más vuelva a ocurrir“, dijo, y aclaró que no cree que la falta de transparencia sea deliberada: “no solo hay un tema interno del Ejército, sino que hay un tema comunicacional, hay que trabajar con otros servicios legales, sanitarios, médicos, etc. y esa es función civil”.