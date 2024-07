Pardow critica mecanismo de congelamiento de tarifas eléctricas presentado por Piñera en 2019: “Yo no tomaría esa decisión”

En conversación con CNN Prime, el ministro de Energía expresó su preocupación por este tipo de mecanismos de congelamiento, ya que actualmente -a su juicio- están surgiendo una serie de conflictos como resultado de ellos.

El ministro de Energía, Diego Pardow, criticó el mecanismo de congelamiento de tarifas eléctricas presentado en el año 2019 por el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, ya que dicho sistema ha resultado en un aumento de las tarifas en julio de 2024.

En conversación con CNN Prime, abordó dicho mecanismo y aseguró que las decisiones tomadas por el ejecutivo en su momento hacen que se vea con ojos críticos este tipo de medidas.

“Obviamente, las dificultades que estamos experimentando son producto de la estabilización, de la implementación de la ley de estabilización, lo cual hace que uno vea con ojos críticos las decisiones que se tomaron en otras oportunidades (en referencia a lo realizado en 2019)”.

Según Pardow, es necesario reconsiderar este tipo de mecanismos en general para todos los servicios básicos, no solamente para la electricidad.

“Es importante considerar estas experiencias en conjunto. También es difícil ponerse en los zapatos de las personas que tomaron esas decisiones en ese momento. Creo que a la luz de lo que estamos viviendo hoy día, uno mira con ojos críticos aquello“, destacó.

El secretario de Estado también señaló que, en su opinión, no tomaría la decisión de congelar las tarifas debido al riesgo que esto implica.

“Yo no tomaría la decisión de congelamiento si me corresponde en el futuro. Pero obviamente también me tocó el proceso de descongelamiento, por lo que creo que es importante consolidar estas experiencias, de manera que cuando volvamos a considerar esto, podamos tenerlo sobre la mesa”, concluyó.