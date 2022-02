Algunas de las iniciativas aprobadas en general por las comisiones de la Convención Constitucional (CC) han levantado fuertes cuestionamientos, incluso al interior de la propia CC.

Entre las voces más críticas se encuentra la del convencional Rodrigo Álvarez (UDI), quien forma parte de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.

El abogado señaló a CNN Chile que hay al menos cinco normas que le causan preocupación: “Una es aquella que caduca todos los derechos de agua de varios cientos de miles de personas y la segunda es la que nacionaliza todas las empresas estratégicas a partir de la vigencia de la Constitución”.

La tercera norma es aquella que anula “todos los permisos -válida y legalmente obtenidos- para desarrollar proyectos en ciertos territorios del país”. La cuarta es la que “busca revertir la exitosa estrategia desarrollada por Chile de apertura al mundo” y la quinta es “la que crea nuevas categorías de bienes”.

“Todas estas normas ya están votadas sobre un texto que nos proponen los autores (…) Son normas que nos van preocupando y, lo más importante, el llamado crítico es a que las personas tengan atención a lo que está ocurriendo con el proceso constituyente y se formen una opinión al respecto”, agregó.

Una de las dudas respecto al actual proceso son los plazos. Sobre ello, Álvarez comentó que “no deja de ser bueno hacer una pequeña autocrítica por lo que hicimos en los primeros seis meses. Yo creo que perdimos mucho tiempo a pesar de que lo que teníamos que hacer era discutir una Constitución”.

“Tenemos que avanzar más rápido y para eso hay que agregar más sesiones. Mi comisión no sesionaba los lunes en la mañana, pero hoy lo vamos a hacer y creo que eso va a tener que ser permanente si queremos cumplir un plazo que, además, es el mandato ciudadano, que es el plazo del 4 de julio”, añadió.

En cuanto a un eventual aumento del plazo de funcionamiento de la CC, el abogado señaló que prefiere que el órgano “siga concentrado” en terminar el 4 de julio: “No me cabe la menor duda que va a empezar a ser recurrente o va a volver a surgir la posibilidad (de aumentar plazo)”.

La renuncia de Penjean

El pasado miércoles, Lorena Penjean, directora de comunicaciones de la CC, presentó su renuncia al órgano redactor, afirmando que “no existe la cohesión interna ni la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío”.

Para Álvarez, esta salida es “altamente negativa”, ya que cree “que Lorena tenía una clara visión de los problemas de la CC y estaba aplicando un plan (…), pero ocurre algo más profundo y es que los problemas del órgano no son comunicacionales o, al menos, no son exclusivamente comunicacionales”.

“No creo que todo sea un problema de comunicación; también es un problema de conducción y de no responder adecuadamente a las expectativas de la ciudadanía, las cuales, por su puesto, pueden ser mejor cumplidas con un mejor plan de comunicaciones, pero no es el problema central de la CC eso, ya que creo que hay defectos en su conducción, en los cronogramas hechos, etc.”, concluyó.