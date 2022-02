Durante la jornada de este viernes, la Comisión de Ética de la Convencional Constitucional (CC) sancionó al convencional Arturo Zúñiga por los dichos en contra de su par Marcos Barraza.

El comité resolvió por unanimidad aplicar una multa única a Zúñiga, consistente en un 2% de su dieta convencional, y un llamado al orden.

Según se lee en el oficio, la multa contra el convencional podría haber sido del 1%, pero Zúñiga no acudió a dar su testimonio ninguna de las dos veces que fue citado.

“Este comité no contó con los descargos del convencional Arturo Zúñiga, quien, habiendo sido citado dos veces, no se presentó a dichas instancias, no justificó su inasistencia ni emitió informe escrito”, señalaron.

El comité de ética de la CC sancionó a Arturo Zúñiga y aplicó multa del 2% de su dieta convencional por estos dichos a Marcos Barraza en un pleno.

La denuncia fue presentada en agosto por la convencional Bárbara Sepúlveda luego de que, durante una discusión por el aumento de las asignaciones de los constituyentes, Zúñiga manifestara que Barraza buscaba “empobrecer a la ciudadanía”.

“Lo que usted hace, señor Barraza, es un acto de mala fe. Es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa. Pero no me extraña porque usted es comunista. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía”, señaló el convencional en dicha oportunidad.

Cuando fue citado a declarar por la comisión, Barraza señaló que los dichos de Zúñiga “afectaron mi honra, mis convicciones e ideario político”.

“Dañó la legitimidad de mi conciencia ante la ciudadanía y es improcedente desde el punto de vista del buen trato hacia un par”, agregó.

Por su parte, la convencional Isabel Godoy indicó en su testimonio que “el convencional Zúñiga siempre ha tenido intervenciones no sé si de menosprecio o discriminatorias hacia el resto, en especial a los militantes del Partido Comunista”.