Durante la sesión Nº 15 de la Convención Constitucional se vivió un tenso momento que tuvo como protagonista al constituyente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Arturo Zúñiga, quien se refirió en duros términos a su par del Partido Comunista (PC) Marcos Barraza.

La situación se dio luego que el militante del PC acusara a Zúñiga de querer obstruir la Comisión Ética, esto tras haberse ausentado, en conjunto con Katherine Montealegre (UDI), aludiendo a que no se le avisó con 24 horas de anticipación sobre la instancia, misma razón por la cual solicitó que no se llevara a cabo la sesión.

Barraza aludió al hecho e hizo un llamado a establecer nuevos plazos, pues cree que “la intención es obstruir y dejar fuera de reglamento la votación que se estaba realizando (…) y podrían objetar jurídicamente“ lo pactado en la sesión.

Pero el ex subsecretario de Redes Asistenciales respondió a los emplazamientos y se desmarcó de lo expresado por Barraza. “La razón por la cual no asistí fue la misma por la cual tuve que ir hace dos semanas atrás, que es una razón médica de mi hijo de 6 años, no es una obstrucción política”, sostuvo.

Asimismo, tildó el actuar del ex ministro de Desarrollo Social como “una pequeñez política de mala fe y una mezquindad”, y selló con que “es un acto de poca cosa. Pero no me extraña porque usted es comunista y lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía y acá lo que está haciendo es llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones”.