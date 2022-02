78 iniciativas populares de norma serán discutidas en la Convención Constitucional. Ahora deben revisarse por comisiones para ser aprobadas en general.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el ex convencional del PPD y ahora independiente, Felipe Harboe, destacó la participación ciudadana al plantear estas normas y manifestó que espera voluntad política por parte de sus pares para que el organismo cumpla con los plazos establecidos para la redacción de la nueva Carta Magna.

“Yo quiero destacar la participación ciudadana en la elaboración, presentación y respaldo de un conjunto de normas constitucionales. Las democracias contemporáneas a nivel global van incorporando mecanismos de participación o democracia directa donde los ciudadanos puedan ser artífices de propuestas. Ahora, es resorte de las y los elegidos, de las y los constituyentes, la aprobación o rechazo de las mismas”, dijo.

Sin embargo, calificó algunas de estas -como la que pedía cárcel para el presidente Piñera– como “declaraciones de principios” y no una norma constitucional.

“Aunque no fuera el presidente Piñera, fuera Boric o cualquier otro, no es materia constitucional. O el tema relativo a que tal y cual persona pueda ser diputado. La verdad que más allá de establecer como principio el derecho a participar y ser elegido en cargos públicos, ponerle nombre y apellido no parece ser adecuado para un texto constitucional”, expresó.

Sobre los plazos, y de cara al 4 de julio, el convencional sostuvo que espera “voluntad y coordinación política” de todos los colectivos para cambiar la Constitución vigente.

“Aquí la palabra clave va a ser voluntad y coordinación política, si hay voluntad real de llegar a acuerdos en un texto razonable, equilibrado, en un texto que garantice libertades y que sea transformador, mi percepción es que podemos llegar a buen puerto en tiempo y forma (…) Aquí hay colectivos que son mayoritarios, el Frente Amplio, el Colectivo Socialista tienen la principal responsabilidad del éxito o del fracaso de este proceso constituyente”, dijo.

“Si este proceso no llega a buen puerto el 4 de julio, el problema que vamos a tener es que va a seguir vigente la Constitución de Pinochet. Yo por lo menos no quiero eso, quiero una Constitución transformadora, pero que esté basada en evidencias, que sea razonable, que garantice libertades, que no limite la libertad de expresión, que no quiera intervenir los medios de comunicación, que no quiera terminar con la independencia del Poder Judicial, que no afecte o no le quite el derecho de propiedad a las personas”, agregó.

Renuncia de Penjean

Consultado sobre la renuncia de la directora de Comunicaciones de la CC, Lorena Penjean, el convencional calificó la situación como “lamentable”, pero dijo que espera que la Mesa Directiva de la Convención tome cartas en el asunto.

“Se lamenta profundamente que Lorena haya dejado el cargo, creo que estaba con muy buenas intenciones de realizar un mecanismo de instalación de un sistema de comunicación estratégica. La idea es crear una sola voz desde la Convención que no sea la suma de voces individuales, sino que haya una voz colectiva que vaya explicando el proceso, que vaya comentando la importancia, trascendencia y también las limitaciones de cada una de las votaciones que se van realizando”, expresó.

“Espero que la mesa tome acciones rápido en esa materia porque efectivamente nos están mirando los estudios de opinión y efectivamente la aprobación de la Convención va cayendo producto, probablemente -y dentro de otras cosas-, de errores de comunicación, pero también de ciertas aprobaciones que son contra sentido común digamos, de lo que está esperando la ciudadanía”, zanjó.