A través de un video, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami se refirió a las declaraciones publicadas en Twitter por el ex presidente de la Democracia Cristiana (DC), Ignacio Walker.

Se trató de una opinión en contra del quehacer de la Convención Constitucional: “Si las aberraciones que están siendo aprobadas por algunas de las comisiones de la Convención son ratificada por los 2/3 del pleno, habrá que ir pensando en un Plan B que reponga sensatez y cordura”, señaló.

Si las aberraciones que están siendo aprobadas por algunas comisiones de la Convención son ratificadas por los 2/3 del pleno, habrá que ir pensando en un Plan B que reponga la sensatez y la cordura! — Ignacio Walker (@ignaciowalker) February 4, 2022

“El conservador ex parlamentario Ignacio Walker, con toda legitimidad, ha decidido participar del debate respecto a la constituyente y ha afirmado algo que es injusto y es que habría una suerte de caos en el proceso constituyente. Lo cierto es que esa constituyente fue electa democráticamente, con una legitimidad inusual desde que existe el voto voluntario. Con, además, una enorme votación”, comenzó aludiendo el ex candidato presidencial.

“Dentro de la constituyente, fueron electos, electas hombres y mujeres libres y deliberantes. Han propuesto un debate sano acerca de la propiedad de la renta, la propiedad de los recursos naturales. No solamente un debate impositivo, es un debate moral respecto de quién es dueño, por ejemplo, del cobre”, señaló, en referencia a la reciente idea de nacionalizar la minería.

“Es un debate complicado y el cambio siempre genera molestias. Lo mejor es apoyarlo y no con campañas del miedo. Intentar, junto a la presidenta del PPD, generar condiciones para advertir de que sería mejor quedarnos donde estamos. La única locura es no cambiar Chile, lo sensato es cambiarlo. Es cierto que hay que hacerlo bien, pero no frenemos el cambio“, finalizó.