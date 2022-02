Este lunes, representantes de diferentes colectivos al interior de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional (CC) lograron un acuerdo y propusieron la creación de un Consejo Territorial que reemplace al Senado.

La indicación levantó una serie de críticas desde diferentes sectores y la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), aseveró que “la CC es soberana para decidir lo que estime, pero (…) la eliminación del Senado es un error para el funcionamiento de la democracia”.

En entrevista con CNN Chile, la convencional Constanza Schönhaut (CS) sostuvo que hace mucho conocían la posición de Rincón: “Es legítimo que se planteen (…) opiniones respecto a lo que se está haciendo a nivel constitucional porque lo que estamos haciendo es ir reconfigurando la forma en que nos organizamos socialmente y el carácter de los derechos fundamentales”.

La abogada recalcó que “muchos llegamos a la CC para corregir determinados elementos de un sistema político que está en crisis. Se evidenció en un estallido social y se venía evidenciando hace un buen tiempo con las dificultades para poder llevar adelante ciertas reformas y con las dificultades para escuchar a la ciudadanía”.

“Lo que estamos proponiendo es un diseño que, manteniendo la estructura central de lo que hemos conocido históricamente en nuestro sistema político, hace algunos ajustes y, entre ellos, yo creo que es consenso que parte de lo que había que ajustar es el rol del Senado como una segunda cámara que hace las mismas funciones que la Cámara Baja”, agregó.

Schönhaut sostuvo que la indicación “no es particularmente contra el Senado (…), ya que tiene que ver con la segunda cámara, ese es el problema”. En esta línea, detalló que ahora se propone un congreso plurinacional “con representación popular proporcional”, el cual es “acompañado de un Consejo Territorial que tiene representación estrictamente territorial”.

Acusaciones de veto

Algunos convencionales han acusado que sectores como la derecha han sido excluidos durante las deliberaciones. El convencional Andrés Cruz afirmó en CNN Chile que ha visto “actitudes un tanto revanchistas de algunos sectores”.

“Personas por su origen, por lo que hicieron o por su tendencia política son sistemáticamente excluidas y creo que eso no es positivo”, dijo.

Schönhaut no concuerda con los dichos de su par, ya que “no tener acuerdos con determinados grupos no significa un veto. Uno veta cuando no está disponible la conversación (…) Yo creo que aquí sería grave si es que efectivamente, por ejemplo, tuviésemos que aprobar normas con un 50 + 1 y entonces estuvieran algunos arrasando completamente sin querer conversar con la mitad de la comisión, pero eso no es así”.

“Aquí lo que se está haciendo es un debate amplio, donde todos pueden plantear sus propuestas y quienes tienen disposición al diálogo logran el diálogo, porque también hay quienes no tienen disposición al diálogo y lo hemos visto en sectores de derecha. Con ellos evidentemente no se puede nomás, pero con los que sí se puede se ha hecho ese trabajo”, cerró.