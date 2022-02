El abogado y convencional Fernando Atria conversó con Última Mirada sobre las acusaciones de que habría sectores como la derecha que han sido excluidos durante las deliberaciones al interior de la Convención Constitucional (CC). Al respecto, señaló que “esta idea de que en la Convención hay un veto a la derecha es falsa. No es veto que yo no quiera hablar contigo, esa es mi prerrogativa (…), lo que nos obliga a conversar es que tengamos que satisfacer una regla, por ejemplo, la de los 2/3 que me obliga a ir a buscar sus votos”. Atria recalcó que “el hecho de que yo no quiera conversar con alguien no puede ser visto como un veto, porque no lo es, no es una prohibición, eso no afecta ninguno de sus derechos. Ninguno de los derechos, que como miembros de la Convención tienen los convencionales de derecha, ha sido negado, afectado o limitado, ya que tienen el derecho a hablar, presentar indicaciones, todo eso pueden hacerlo”.