Martínez emplaza a la UDI por “defensa corporativa” a Chadwick: “No basta con esconder los problemas bajo la alfombra”

El exministro ha sido cuestionado luego de que Fiscalía lo mencionó en vínculos con Luis Hermosilla, durante la formalización del abogado imputado por delitos de corrupción. En CNN Chile Radio, la presidenta del Frente Amplio pidió que el gremialismo “acabe con el silencio” al respecto.

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, emplazó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) a acabar con la “defensa corporativa” hacia Andrés Chadwick por el denominado Caso Audios y dejar de “esconder los problemas bajo la alfombra”.

¿Qué pasó?

Durante la formalización de cargos de delitos de corrupción en contra del Luis Hermosilla, el Ministerio Público mencionó vínculos del abogado con el exministro.

Esto especialmente luego que Hermosilla defendió al extitular de Interior y Seguridad Pública durante la acusación constitucional de noviembre de 2019. En concreto, se cuestionan los directos que habrían estado involucrados.

La situación ha causado molestia en el mundo político. Incluso desde Renovación Nacional (RN), partido que comparte con la UDI en Chile Vamos, han indicado que la situación ha afectado a la coalición opositora.

¿Qué dijo Martínez?

Este martes, en entrevista con CNN Chile Radio, Constanza Martínez se refirió a la crisis institucional que ha generado que denominado Caso Audios, y apuntó a las repercusiones que ha tenido en el Poder Judicial, pero también en el mundo político.

“La verdad es que este caso es muy preocupante, porque yo creo que desde la vuelta de la democracia no veíamos un caso que incorporara a todos los poderes del Estado en alguna medida. Por lo tanto, creo que acá lo primero es que como poder político no podemos hacer una defensa corporativa en ningún nivel, sino que, al contrario, tenemos que ser capaces de avanzar en una investigación que permita que se esclarezca toda la verdad y que también no haya espacio a la impunidad”, sostuvo.

Al respecto, la periodista Carolina Urrejola le consultó si se estaba refirieron a un caso en particular, como, por ejemplo, el de Andrés Chadwick en la derecha. “Creo que ha habido una defensa corporativa por parte de la UDI particularmente, porque además ha habido muchos otros casos en los que ha habido este tipo de situaciones y que luego han terminado con clases de ética”, respondió.

“Y en los últimos años la ciudadanía lo ha mencionado en varias ocasiones, a través de estudios, de opinión, etcétera, donde hay dos elementos que parecen preocupantes: primero, de que hay una sensación de que no hay imparcialidad o no hay igualdad ante la ley por parte de la justicia y que, además, no habría en el fondo proporcionalidad en nuestro sistema judicial”, añadió.

De este modo, Martínez sostuvo que es una “buena señal” que el Poder Judicial haya decidido actuar y abrir el cuaderno de remoción de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, “porque se ve que hay una intención” de solucionar los problemas, indicó.

“Sin embargo, creo que acá, en términos políticos, hay que hacerse cargo de que, por lo menos la UDI y Chile Vamos, acabe con el silencio y las defensas corporativas y podamos avanzar realmente en poder hacer una determinación, un acuerdo, un avance en que este tipo de prácticas horadan gravemente nuestra institucionalidad y que no basta simplemente con esconder los problemas bajo la alfombra y no hacernos cargo de este problema”, añadió.

“En casos anteriores hemos terminado con clases de ética y el nivel de frustración que genera eso en la ciudadanía, cuando ve que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, que hay también una trenza muy dura entre el poder económico y el poder político, incluso el Poder Judicial, son cosas que hay que atender con mucha urgencia y tratar de erradicar totalmente nuestro sistema”, sentenció.