Luego de su salida de Vamos por Chile, el convencional Bernardo de la Maza aseguró que sectores de la UDI y del Partido Republicano quieren que la Convención Constitucional fracase.

En entrevista con CNN Chile, la convencional de la UDI Constanza Hube se refirió a dichas declaraciones y afirmó que “él tiene la libertad para optar por salir de un conglomerado y también para integrarlo. Las críticas pasan más bien por el hecho de cómo lo hizo”.

“La verdad es que no conozco a ningún convencional que esté buscando que fracase la Convención, por el contrario, lo que estamos buscando es que la Convención resulte y para eso que nos ajustemos a las reglas del juego”, agregó.

En cuanto a la salida del representante del distrito 8 del conglomerado oficialista, Hube manifestó que “lo complejo respecto al convencional De la Maza es el momento en que transparenta esta posición”. “Una vez que se le entregan los patrocinios para integrar distintas comisiones, recién ahí hace efectiva su renuncia y además lo hace con críticas injustificadas y completamente equivocadas”, profundizó.

Al ser consultada por las consecuencias de la salida de De la Maza en cuanto a la minoría que representa el conglomerado de partidos oficialistas al interior de la CC, la constituyente aseveró que “Bernardo de la Maza se sumó en su momento a la reclamación que íbamos a hacer a la Suprema por los plebiscitos dirimentes (…) yo esperaría que en ese tipo de temas él pudiera sumarse”.

“Nosotros hemos señalado y hemos demostrado con hechos que queremos colaborar (…) no podemos decir lo mismo respecto de la gran mayoría de esta Convención que, por el sólo hecho de las propuestas son de Vamos por Chile o alguno de los colectivos de centroderecha, inmediatamente queda cancelada esa opinión”, explicó Hube.

En ese contexto, expresó que “lamentablemente, lo que ha primado acá ha sido la ideología y el salto a las reglas del juego y el propio boicot que viene desde la mayoría de la CC cuando se salta las reglas permanentemente como si fuera algo normal y cuando no les conviene la saltan, eso me parece que es lo grave respecto a este asunto”.

“Esto no se trata de los buenos contra malos, ni los vencedores contra los vencidos, pero al momento de votar, inmediatamente uno se da cuenta que hay una mayoría que no quiere conversar, que no quiere basar sus propuestas en argumentos y razonamientos”, detalló.

