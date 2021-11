Este lunes, a falta de tres semanas para las elecciones presidenciales y parlamentarias, cinco de los siete candidatos presidenciales se enfrentaron en un nuevo debate, esta vez organizado por la Universidad de Chile.

Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Eduardo Artés (Unión Patriótica) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) expusieron sus puntos de vista respecto a temas de educación, ciencia y artes.

Educación e infancia

El primero en abordar la temática fue Gabriel Boric, quien planteó que “hay un conflicto en lo que se ha entendido como libertad de educación (…) En la medida que garanticemos educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos, no tengo conflicto con el principio de libertad de educación”.

Por su parte, Provoste manifestó que “nosotros tenemos una clara convicción en que, con los recursos del Estado, no es posible lucrar en educación ni tampoco en lo que hoy se establece como institucionalidad de cuidado infantil, como es la red del Sename”.

La carta oficialista, Sebastián Sichel, dijo que se trata de “una de las condiciones que generan más desigualdad en Chile” y frente a ello señaló que “vamos a ampliar la red de Junji, y financiar y aumentar el monto de subvención de Junji, que hoy día está en 280 mil pesos por niño, para mejorar la calidad. Segundo, invitar a privados sin fines de lucro a aumentar la cobertura (…) por lo tanto, tenemos que armar un gran sistema cultural y educativo que releve que estudiar es algo muy valioso”.

Artés, por su parte, apeló a fortalecer el sector público “hasta que sea el único que quede realmente, porque así podrá reclamar la justicia. Si sigues permitiendo la existencia de instituciones privadas, vas colocando la diferenciación y la desigualdad”.

El bloque lo cerró ME-O, quién expuso que para solucionar la crisis del Sename se “va a requerir más Estado” y profundizó en la necesidad de pensar de otra manera en los niños. “El Estado de Chile no debe hablar de ellos desde la sospecha o desde un proteccionismo que además ha sido un desastre”.

Artes, cultura y patrimonio

Tras ser consultados por fórmulas para mejorar las condiciones laborales de quienes trabajar en el mundo del arte y la cultura, Gabriel Boric explicó que es necesario “reconocer la existencia múltiples circuitos culturales que están en una precariedad tremenda”, junto con “aumentar el presupuesto en Cultura al 1%” y ‘terminar con la lógica de la concursabilidad'”.

En tanto, la candidata de la DC señaló que su programa plantea triplicar el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que hoy es de 0,3%, punto que generó un tenso momento con el diputado por la forma de nominar las cifras, pero que resolvieron acordando una cifra cercana al 1%.

“La ley de donaciones debiera ser el gran vehículo del aporte privado”, propuso el representante del oficialismo. “Lo que tenemos que hacer es una gran red de privados, de ONGs que asignen los fondos, para que no tengamos al final una especie de sector cultural que sirve a la política y que, por lo tanto, se le asigna a dedo; ni tampocolo que tenemos hoy día, donde tenemos un concurso en que chicos y grandes compiten de distinta escala”, agregó.

El candidato de Unión Patriótica se mostró a favor de terminar con el IVA del libro y “promover la lectura”.”Necesitan un apoyo estatal (…) y también un seguro de cesantía. Esto ha formado parte de sus movilizaciones, así mismo el derecho a la jubilación”, propuso respecto a los trabajadores.

Enríquez-Ominami, por otro lado, habló de establecer un “subsidio a la demanda reactiva la oferta” consistente en entregar un bono de $50 mil por cada joven “para que vayan al teatro o al cine”. También hizo referencia a la labor de la Convención Constitucional, donde cree que “va a quedar establecido el derecho a la cultura”.

Ciencias e innovación

En el último bloque, la pregunta estuvo enfocada en temas vinculados a la ciencia, innovación, investigación y sustentabilidad. Boric aseguró que espera ser “el primer gobierno ecológico en la historia de Chile” y “ayudar a que aquellas empresas que son contaminantes puedan avanzar hacia otro tipo de trabajos que puedan ser sostenibles y sustentables con el medioambiente”.

Consultada sobre si su programa “se queda corto” en términos de presupuesto para el área científica, Yasna Provoste detalló que “ningún país se desarrolla solo de esfuerzo público en el ámbito científico y tecnológico. Aquí también se requiere de un esfuerzo privado”.

Sichel, por otro lado, aseguró que está a favor de la revisión del Código de Aguas que realiza el Congreso, pero que no le parece “necesario” incluirlo en su programa. Sobre su promesa de terminar con las zonas de sacrificio, el candidato confirmó que “quizás es una de las cosas más complejas del programa, pero sí, si hay que expropiar, si hay que sacar, si hay que cambiar la regulación -lo haremos-”.

“No es ninguna locura plantear la necesidad de trabajar con todas las posibilidades de energía. Sin energía no tenemos industria, sin industria no desarrollamos la ciencia ni la técnica, y sin ellas claramente no vamos a poder tener un país sustentable”, dijo Artés respecto a su idea de impulsar energía nuclear en Chile.

Por último, Enríquez-Ominami propuso elevar la inversión en ciencia y tecnología a 2 puntos del PIB, incorporar la perspectiva de género tanto a nivel directivo como de investigación, y firmar el Acuerdo de Escazú.