Una semana decisiva se vive en el proceso constitucional con las últimas votaciones en el pleno del Consejo previo a la entrega de la propuesta a la Comisión Experta, todo en una cuenta atrás en la que algunas figuras del bloque de oposición acusan a quienes tildan la propuesta como “desmantelamiento estatal” de desinformar o solamente “quedarse en los titulares”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la consejera de Renovación Nacional (RN), Pilar Cuevas, defendió el proyecto y entregó su punto de vista en torno a algunas de las votaciones más controversiales en el pleno.

¿Qué dijo?

La militante de RN aseguró que este le parece “un buen texto” con lo aprobado hasta ahora, “incluso comparándolo con la Constitución vigente“, pero que el problema recae principalmente en que aún se conoce poco y que “hay muchos titulares que no van acompañados de una bajada precisa“.

“Hay cosas que no se pudieron corregir en el pleno porque el reglamento simplemente no lo permite (…), no podemos hacer modificaciones de una frase o un detalle, porque para poder hacerlo necesitamos la unanimidad“, explicó.

Cuevas contó que “los consejeros, de buena fe, en concordancia con todas las bancadas, o al menos las de derecha y centroderecha” llegaron al acuerdo de informar a la Comisión Experta de los pasajes y palabras que deberían ser corregidas.

“Nosotros esperamos que sí lo hagan, por ejemplo, en el caso de la objeción de conciencia individual e institucional -uno de los temas más controvertidos en estas semanas de votación-, que no podíamos corregirlo en el pleno, dado que rechazarlo implicaba sacar el artículo completo“.

La consejera dijo que ya hay un acuerdo para pedirle a los expertos que eliminen las palabras “personal” e “institucional” para que quede solo en objeción de conciencia: “y así como esas, hay muchas otras normas que serán corregidas“, agregó.

Acusación al PC

Durante la entrevista, Cuevas acusó que hay un sector particular del Consejo que no ha estado dispuesto a seguir las conversaciones con asuntos que son de “suma importancia” y que incluso “parecen haber perdido la voluntad” de ayudar en el proceso.

“Es una pena, pero hay señales de normas importantísimas que han sido todas y cada una votadas en contra por el Partido Comunista, a diferencia de la actitud que han adoptado los del sector socialista. No podemos hacer nada para que esta constitución le guste exactamente a todos los chilenos”, señaló.

“Recordemos los porcentajes de Apruebo y Rechazo, obviamente hay un 38% de la población, o un 30%, pensando en la aprobación del presidente Boric, que sigue pensando que hay que refundar chile, que el estado lo es todo, que las libertades individuales no son importantes, entre otras (…), con ese grupo hemos intentado todo, pero si no quieren no los podemos obligar“, añadió.

Desmantelamiento estatal

A propósito de la comparación, la consejera fue consultada por los dichos recientes de Alejandro Kohler (PS), que acusó las enmiendas aprobadas hasta hoy de representar un “desmantelamiento del Estado de Chile en su capacidad de enfrentar y atender las necesidades a nuestro pueblo”.

“Siento un gran aprecio por él, pero estoy absolutamente en desacuerdo. Esto no es un desmantelamiento del estado, o sea perdóname, pero por primera vez desde hace muchos años en nuestra Constitución se consagra la educación pública, y lo hicimos porque sabemos que una buena educación pública, de la mano de una buena administración, obviamente tiene que estar respaldada, lo mismo en materia de salud, educación y previsional“, expresó.

Finalmente, Cuevas insistió con el llamado a la ciudadanía a “no quedarse solo con los titulares” y depositó su esperanza a que las asperezas sean limadas por el trabajo de la Comisión Experta, que recibirá el texto con las propuestas votadas por el pleno el próximo 7 de octubre.

Su trabajo, según algunos de sus miembros, se centrará en nivelar un poco el terreno y trabajar en el planteado consenso.