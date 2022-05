El senador Juan Antonio Coloma (UDI) cuestionó el cambio de opinión en el gobierno del presidente Gabriel Boric a raíz del decreto de estado de excepción en la macrozona sur.

En entrevista con CNN Chile, Coloma criticó que “el Gobierno cerró los oídos y al final tuvieron que revertir el proceso, porque otra cosa es con guitarra”.

“Tuvieron que usar algo que es lógico en todas las democracias, es el uso razonable de la fuerza, porque hay medidas excepcionales para momentos excepcionales. Y me parece que era una decisión indispensable, pero la porfía de la ministra y algunas personas vinculadas al Gobierno estaba generando un daño mayor“, agregó.

Además, no se mostró conforme con la decisión del Gobierno de “acotar” el estado de emergencia: “A mí me sorprende que diga que sea ‘acotado’, es como un cierto complejo de ocupar las herramientas de la Constitución para enfrentar los momentos difíciles, y me extraña porque dice que es ‘en algunas carreteras’; la delincuencia y el violentismo no anda preocupado de andar por las carreteras principales, y si donde se genera la violencia las fuerzas militares no tienen acceso, se está renunciando al uso legítimo de la fuerza frente a grupos violentistas.”

“Esto refleja una incomprensión de la naturaleza de la violencia (…) No hay una compresión cabal del tema de la violencia y ese es el principal problema de este gobierno”, aseguró Coloma.

En esa línea, expresó que “está bien que se recurra (al estado de emergencia), pero mal que se acote, es como decir ‘voy a dar una lucha contra la violencia, pero con un brazo’. Hágalo con los dos brazos, acorde a la ley y a la Constitución, pero hágalo con los dos brazos“, concluyó.

Salario mínimo

El senador, también se refirió a cómo se está llevando el proyecto de ley del aumento del salario mínimo: “El salario mínimo siempre es un problema porque uno aspiraría a que fuese una cantidad superior, pero propiamente, siempre hay que jugar para que las pymes no tengan que despedir gente y así suba el desempleo”.

“Siempre son cosas difíciles, pero creo que se llegó a un buen acuerdo, el proyecto del Gobierno lo cambiamos, tuvimos reuniones de Chile Vamos, con el Ministerio de Hacienda y llegamos a tres cambios importantes”, señaló el parlamentario.

“El primero es que se mantiene el aumento desde $280 mil hasta $400 mil a partir de agosto, si hay una inflación alta, hasta los $410 mil. El segundo, es que los $22 mil que propuso el Gobierno a partir de diciembre, sube a $26 mil a partir de agosto, lo que es un alivio para las pymes, incluyendo las medianas. El último, que la Canasta Básica, que duraba hasta diciembre, se mantenga hasta abril“, explicó el senador.

Por último, se mostró satisfecho con el acuerdo, pero acusó que faltan algunos detalles por conversar: “Creo que es un buen acuerdo (…) pero las pymes no tienen los beneficios de los $26 mil para sus trabajadores que ganen más de $350 mil. Es un problema que el Gobierno dice que es técnico, pero que, sin embargo, invitamos a solucionar y, de ser así, sería un acuerdo completo“.