La presidenta del Colegio de Médicos, Izkia Siches, participó en el panel de mujeres de Caldo de Cultivo, nuevo programa de CNN Chile, en el que expertas y expertos debaten sobre la pandemia. En esta oportunidad, la doctora se refirió, entre otros temas, a las condiciones sanitarias para realizar el plebiscito.

“Todavía estamos en un momento de incertidumbre, eso nos impide predecir un momento idóneo donde planificar la serie de elecciones que tenemos como país, esa es una de las problemáticas“, dijo Siches en el panel conducido por Paloma Ávila.

Agregó que no se trata solamente de realizar el plebiscito o no el 25 de octubre. “No es solamente no hacerla en octubre, para planificarla para noviembre o para abril. Nada nos asegura que vamos a estar en un mejor momento epidemiológico. Todos esperamos que las curvas vayan disminuyendo, pero no lo podemos decir con un 100% de certeza”, apuntó.

En ese sentido, recomendó tomar como ejemplo lo ocurrido en Europa desde el punto de vista epidemiológico, pero hacerlo con cautela. “Porque los brotes en esos países, en algunos de ellos, han tenido un peak de un 50% de los peak globales“, alertó.

Por otro lado, respaldó la visión de Catterina Ferreccio, miembro del comité asesor COVID y una de las invitadas del panel de mujeres de Caldo de Cultivo, en relación a por qué en Europa, en la segunda ola de la pandemia, aumentan los casos, pero disminuyen los pacientes graves. “Al parecer porque los adultos mayores, que son los de mayor riesgo, no se exponen a estos contagios, lo cual nos podría dar un buen escenario“.

Siches aseguró que el gremio médico ha participado en la elaboración de un documento dirigido al Servel, junto a la epidemióloga María Paz Bertoglia, quien también estuvo en el panel de mujeres . “Para poder producir procesos y sufragios seguros, porque obviamente, la democracia, como los suministros básicos, no se puede congelar“.

La dirigente gremial estima que se deben instaurar nuevos procesos en el ámbito electoral. “Y modernizar lo que, históricamente, ha postergado a muchos ciudadanos y ciudadanas, no solamente por la pandemia, sino también a las personas privadas de libertad, personas que están postradas”.

Por lo tanto, la médica abogó por nuevos mecanismos de sufragio que sean más modernos, para ello elaboraron documentos que entregaron a la autoridad electoral. “Esperamos que el Servel los pueda implementar en el más breve plazo, para que, ojalá, puedan estar vigentes en las elecciones de octubre, de noviembre y de abril“.

