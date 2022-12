El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, se desmarcó de la afirmación del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, y manifestó que el tema de la remuneración para los expertos que participarán en la redacción de la propuesta constitucional no fue abordada en el Acuerdo por Chile.

Luego de entregarle al presidente Gabriel Boric el pacto que firmó la gran mayoría de partidos y movimientos políticos para impulsar un nuevo proceso constituyente, Mirosevic dijo que los especialistas que conformarán la Comisión Experta “no van a recibir remuneración. Se trata de personas que, porque tienen un compromiso incondicional con el país, servirán a Chile a través de esta instancia”.

🔴 AHORA | Vlado Mirosevic por comité de expertos: "Los expertos no van a recibir remuneración. Se trata de personas que, porque tienen un compromiso incondicional con el país, servirán a Chile a través de esta instancia". 📡 En vivo: https://t.co/Esutw9sM8x #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/LMmjE9kNbX — CNN Chile (@CNNChile) December 13, 2022

La situación causó moletia de especialistas y personeros políticos. Incluso, el presidente Boric manifestó este miércoles que el rol de los expertos en el proceso debe ser “totalmente transparente” y “para ello deben ser remunerados”.

“La remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia, si no solo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas. Nos aseguraremos de ello”, expresó.

Rol de expertos en proceso constituyente debe ser totalmente transparente y para ello deben ser remunerados. La remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia, si no solo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas. Nos aseguraremos de ello. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 14, 2022

¿Qué dijo Elizalde?

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, se le consultó a Elizalde su opinión sobre la polémica iniciada por Mirosevic.

“No es un tema que se haya incorporado al acuerdo, por tanto, es un tema que se tendrá que ahora definir en el marco de la redacción de la reforma que va a habilitar el proceso constituyente. No forma parte del acuerdo una mención explícita respecto de si van a ser o no remunerados quienes cumplan funciones, en este caso, en la Comisión Experta”, respondió.

“Esto tendrá que ser resuelto en el proceso de redacción de la reforma, en donde hay una serie de detalles en específico que no son estructurales, que son no fundamentados en el acuerdo y que van a ser resueltos en los próximos días”, añadió.

Bajo ese punto, el senador manifestó que, a su juicio, no cree “que vaya a existir problema para resolver este tema de manera más que razonable y, por tanto, dando todas las garantías necesarias respecto de las mejores condiciones para que desarrollen de buena forma su trabajo”.

“Prefiero no adelantar una postura hasta que no se incorpore la propuesta específica en el proyecto de reforma constitucional”, sentenció.